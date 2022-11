Natale a Treviso, Calmaggiore chiusa al traffico ogni sabato

Piazza dei Signori, Piazza Aldo Moro e Piazza Indipendenza e Calmaggiore diventeranno un’isola pedonale nelle giornate di sabato a partire dal prossimo 3 dicembre fino al 7 gennaio 2023. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 non sarà possibile accedere a via XX Settembre e Calmaggiore se non per chi ha garage e abitazioni sulle aree precluse. Per tutti gli altri utenti le operazioni di carico scarico potranno svolgersi solo al di fuori di questi orari.

Il commento

«Grazie ad un'attenta analisi condotta con la polizia locale abbiamo deciso di effettuare un altro passo verso la pedonalizzazione del centro in tutti i sabati del Natale Incantato - spiega il sindaco Mario Conte -. Ciò permetterà di favorire l’afflusso pedonale, che nel periodo natalizio si concentra soprattutto nelle ore centrali del sabato e dare così la possibilità a tutti, in sicurezza, di godere degli eventi della programmazione natalizia». «Vogliamo evitare il passaggio di autocarri fra centinaia di pedoni considerando che, soprattutto il sabato, ci sono molte famiglie con bambini che frequentano in modo massiccio Piazza dei Signori, le zone limitrofe e Calmaggiore - conclude il comandante della polizia locale, Andrea Gallo -. Le chiusure saranno operate da piazza Duomo e da via XX Settembre. Potranno comunque sempre accedere i veicoli che esibiscono il contrassegno invalidi, i mezzi pubblici e chi ha proprietà all’interno delle aree interdette». Per garantire la massima accessibilità alle iniziative natalizie, sui pannelli a messaggio variabile verranno pubblicate mappe e infografiche con i parcheggi consigliati ai visitatori.