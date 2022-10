Calzature Dante è luogo storico del commercio: «Mezzo secolo nel cuore di Treviso»

Una piccola bottega, ma fornitissima, dove ancora si respira un’atmosfera di eleganza universale, assieme alla convinzione che il "made in Italy" possa offrire un valore aggiunto senza eguali. Si può descrivere così l’essenza di “Calzature Dante”, attività con sede in via Santa Margherita, a due passi da piazza dei Signori, che oggi ha ricevuto dalle mani del sindaco di Treviso Mario Conte la targa di “Luogo Storico del Commercio”, a seguito del riconoscimento da parte della regione Veneto.

La premiazione

«Questo evento omaggia gli sforzi di oltre mezzo secolo - commentano il fondatore Angelo Dante e la figlia Alessandra che ne ha raccolto il testimone - resistere in pieno centro storico affrontando, soprattutto negli ultimi anni, la concorrenza dei colossi e dei grandi marchi che tendono a soffocare le piccole realtà come la nostra, comporta un grande lavoro, spesso invisibile, puntando tutto sulla qualità dei prodotti e del servizio. Siamo convinti che un centro storico senza negozi non possa definirsi tale, le attività come la nostra rappresentano la linfa vitale di un contesto urbano, oltre che un presidio costante di decoro e sicurezza».

«Quello di Calzature Dante è un grandissimo traguardo, raggiunto grazie alla professionalità e alla cortesia che sin dal 1972 contraddistinguono questo negozio che è prima di tutto una famiglia - le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte -. Qui si riuniscono la tradizione artigiana, la passione e l'attenzione al cliente, trasmesse da Angelo alla figlia Alessandra, che hanno reso questo negozio parte integrante della storia della nostra città, ancora oggi è un punto di riferimento per chi vuole acquistare prodotti di assoluta qualità».

Il negozio

La storia Calzature Dante inizia di fatto già nel 1969 dall'intraprendenza del signor Angelo che comincia come venditore ambulante, di casa in casa, commercializzando inizialmente maglieria e poi calzature. Nel 1972, Angelo compie il grande passo e coglie l'opportunità di aprire uno spazio proprio in via Santa Margherita, la stessa via in cui era nato e aveva passato la sua giovinezza. Passato il testimone, la storia continua: Calzature Dante con la gestione della figlia Alessandra, attiva anche nel direttivo dell’associazione Casartigiani, si specializza in linea donna e uomo, con ampi spazi dedicati alla pantofoleria. Un punto cardinale in particolare: quello del made in Italy.

I commenti

«Noi vendiamo solo calzature italiane, che vengono prodotte nel distretto marchigiano - precisano Angelo e Alessandra -. Non è facile competere con la concorrenza dei prodotti fabbricati nei paese extraeuropei, ma per la verità non ci teniamo nemmeno a farlo: la qualità dei prodotti italiani e la loro lavorazione creano una scarpa unica, di incontrastata eleganza, anche a prescindere dal trend del momento ed estremamente durevole. Ci sentiamo, in un certo senso, gli ultimi Don Chisciotte del "made in Italy", ma questa filosofia, a tutt'oggi, paga».

Presente all’evento anche il direttore di Casartigiani Treviso, Salvatore D’Aliberti: «La nostra associazione è da sempre al fianco delle piccole e medie imprese a gestione famigliare come quella della famiglia Dante» ha commentato «La loro storia è un simbolo di resilienza e speriamo possa continuare ancora a lungo: il riconoscimento da parte della Regione Veneto, che ha inserito Calzature Dante nella lista delle attività commerciali con valore storico, è un giusto tributo a queste persone che ogni giorno alzano le serrande e si impegnano con dedizione, non solo per mantenere vivo e vitale il centro della nostra città ma anche per tutelare quel patrimonio di inestimabile valore che è il Made In Italy. Da questa sede non possiamo dunque che rilanciare il nostro appello alle istituzioni affinché questi valori vengano tutelati e incentivati, tanto nella forma, quanto nella sostanza, con conseguenti iniziative di natura politica e amministrativa. Ricordiamolo sempre» ha concluso «anche se piccoli, unendo le forze si può essere più forti che mai».