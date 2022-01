La Befana arriva in anticipo in Pediatria: i runners regalano le canzette ai bambini

Anche quest’anno il gruppo di runner RideYourDreams (RYD) Treviso non ha voluto far mancare il proprio sostegno ai piccoli della Pediatria dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La Befana in questo 2022 è arrivata lunedì mattina in reparto con le sue calze, indossando le scarpe da running. Per l'Ulss 2 erano presenti alla consegna, tra gli altri, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Patrizia Mangione, il Direttore e la Coordinatrice della Pediatria, dott. Stefano Martelossi e dr.ssa Marcella Massarotto: "Ringraziamo di cuore i runner della RYD Treviso che con la loro generosità e sensibilità hanno reso felici i 'nostri' bambini". "Non ci sono personal best che tengano, questi sono i traguardi più belli di un gruppo fantastico. Grazie a tutti" fanno sapere dal RYD.