Ucraina, tre autocarri di aiuti umanitari partiti da Conegliano

Dall'inizio della guerra in Ucraina l'associazione "I Cavalieri dell’Etere" di Conegliano si è mobilitata per aiutare le persone in fuga dal conflietto. «Siamo riusciti a coinvolgere istituzioni, associazioni, scuole e privati cittadini - commenta Andrea Scopelliti -. La risposta generosa da parte di tutti non si è fatta attendere. Tre autocarri di generi alimentari, indumenti e dispositivi sanitari sono partiti, dalla nostra sede di via Maggior Piovesana alla volta di Przemysl e Jaroslaw, due località polacche, vicine al confine ucraino».

Uno sforzo che ha visto coinvolti tanti volontari delle associazioni del territorio, collaboratori e semplici cittadini, pronti ad offrire anche solo del tempo per un'opera meritoria. «Abbiamo trovato sostegno e vicinanza da parte del sindaco, Fabio Chies, che ha espresso gratitudine a quanti hanno reso possibile l’invio al confine ucraino dei tre mezzi, e di Giuseppe Losego, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso, che a sua volta, ha dichiarato che sono stati raccolti, in pochi giorni, ben 15mila farmaci e presidi sanitari, attraverso la collaborazione delle farmacie e a conferma della generosità dei trevigiani - conclude Scopelliti -. Nei prossimi giorni entrerà in campo la Caritas diocesana, incaricata di gestire l’accoglienza dei profughi che arriveranno nel Coneglianese, ospiti di amici e familiari, ma bisognosi di sostegno ed aiuto.