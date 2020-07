Furgone incastrato sotto il ponte della ferrovia: treni e traffico in tilt

Pochi minuti dopo le 18 di ieri, mercoledì 29 luglio, un camion frigo si è schiantato contro il ponte su cui passano i binari della ferrovia della linea Padova-Montebelluna. Il conducente del mezzo non ha nemmeno rallentato, convinto che il ponte fosse ben più alto.

L'impatto è stato violentissimo: dopo aver colpito la spalletta, il mezzo è rimasto incastrato sotto il ponte per poi inclinarsi sul lato destro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna. Nel timore che l'impatto avesse danneggiato la stabilità del ponte, il treno in arrivo alle 19 da Padova è stato cancellato, mentre tutti gli altri treni della sera in partenza e arrivo da Montebelluna hanno subito ritardi di almeno un'ora. Disagi anche per gli automobilisti che si sono trovati a viaggiare sulla provinciale dov'era rimasto incastrato il furgone. Il traffico è tornato alla normalità solo in tarda serata.