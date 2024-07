Cammino delle colline del Prosecco: «In un anno oltre 3500 visitatori da 35 Paesi»

Tempo di anniversari per le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Domenica 7 luglio il primo anniversario dell’inserimento del sito tra i patrimoni dell’Umanità Unesco. Lunedì 8 luglio è trascorso invece un anno esatto dall’inaugurazione del Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, progetto iniziato nel 2020 e inaugurato nel 2023 che, in un solo anno, ha raggiunto risultati straordinari in termini di presenze con oltre 3500 viandanti provenienti da 35 Paesi, tra cui Usa, Australia, Taiwan, Camerun, Estonia, Lettonia e Lituania e naturalmente l’Italia.

Un risultato realizzato grazie all’instancabile lavoro del Project Manager Trekking ed itinerari delle Colline, Giovanni Carraro, all’impegno dell’Associazione, dei Comuni, dei volontari che lo manutengono e non da ultimo dei privati cittadini che ci hanno permesso il passaggio sulle loro proprietà. Ad oggi il Cammino, insieme ai 39 itinerari di trekking che attraversano e uniscono le nostre Colline e sui quali stiamo procedendo alla progettazione e installazione della segnaletica verticale, rappresenta il paradigma di quel turismo lento, destagionalizzato e sostenibile che è conditio sine qua non per uno sviluppo che tuteli il territorio e lo preservi. Novità di questi giorni: la presentazione all'81^ Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del documentario dedicato al Cammino, realizzato grazie al suo ideatore, Giovanni Carraro. Il cammino, che si estende per 51 chilometri, si snoda nel cuore dell’area del Sito Unesco il 7 luglio 2024 ha celebrato i 5 anni dell’iscrizione nella lista Patrimonio dell'umanità.

Il commento

«Come associazione - spiega Montedoro - abbiamo intrapreso un percorso orientato alla tutela del paesaggio attraverso lo sviluppo di un turismo sostenibile nelle visite, perché siano più gestibili riducendone la pressione sul territorio, di un’accoglienza diffusa che punti alla qualità e non alla quantità dei posti letto, di una gestione logistica ottimizzata nei momenti di massima attività delle Cantine che insieme ai viticoltori rappresentano un elemento distintivo e di valorizzazione per tutto il territorio. Questi sforzi hanno portato a risultati straordinari nella tutela e promozione di un fazzoletto di terra che è oggi portabandiera del Made in Veneto. I risultati turistici dei primi 4 mesi del 2024 con un + 17.2% di presenze come media del periodo rispetto al 2023 (+ 39.6% a marzo, + 18.4% a febbraio e + 23% a gennaio), evidenziano l’impegno di tutti per una crescita del turismo razionale, efficiente e destagionalizzato e molti altri progetti sono già in programma nei prossimi mesi per continuare su questa strada».