Cammino delle colline Unesco, inaugurazione a luglio: «Sarà la nostra Santiago»

Il cammino dell'umanità tra le colline Unesco ha finalmente una data ufficiale di inaugurazione: sabato 8 luglio. Ad annunciarlo è stato Luca Zaia a margine della presentazione del nuovo servizio di navette "Prosecco Hills Link" al via dal prossimo mese.

Il percorso

Il cammino delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con partenza da Vidor e arrivo a Vittorio Veneto, si sviluppa sul crinale delle colline Unesco attraversando Colbertaldo, le alture meridionali di Valdobbiadene, Col San Martino, le Vedette di Farra di Soligo, Premaor di Miane, i Tre Ponti di Follina, l’area di Cison con Zuel di Qua e di Là, Arfanta, Tarzo, Nogarolo, Serravalle. La passerella ciclopedonale sul torrente Campea, tra i comuni di Farra di Soligo e Follina, del costo di 200mila euro, avrà un ruolo fondamentale per dare continuità all’intero Cammino delle Colline. Il Cammino presenta non solo una valenza paesaggistica, ma anche storico-culturale: oltre a borghi e natura, molti siti riportano con la memoria alla Grande Guerra, grazie a numerose trincee, gallerie e postazioni militari visibili sulle colline. Sarà di fatto la via attraverso la quale addentrarsi in un mondo che si è sviluppato dall’incontro del lavoro dell’uomo con la bellezza della natura ed in grado di offrire storia, paesaggi unici, tesori artistici e ambientali, riflessioni spirituali ed esperienze enogastronomiche. Un percorso che in molti apprezzeranno come la strada maestra per cogliere col metro del camminatore quanto di meglio offre la Marca.

Il commento

«Sarà il nostro cammino di Santiago - ha concluso Zaia -. L'inaugurazione ufficiale è stata fissata per sabato 8 luglio con un grande evento aperto a tutti. Sarà un percorso unico, fiore all'occhiello per valorizzare un'area che, entro il 2029, punta a raggiungere almeno un milione e mezzo di turisti. Resterete stupiti».