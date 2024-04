Cisl Treviso, campagna fiscale al via: «Già fissati 12mila appuntamenti»

La nuova sede di Cisl Treviso in Strada Ovest è pronta ad aprire ufficialmente le porte al pubblico nella mattinata di domani, martedì 2 aprile. Il cambio di sede, avvenuto dopo 60 anni trascorsi in via Cacciatori del Sile, coincide con l'avvio della campagna fiscale nella Marca. Saranno 8 su 14 le postazioni del Caf Cisl dedicate alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi dei trevigiani.

Il commento

«Ad oggi - spiega il responsabile del Caf Cisl Belluno Treviso Antonio Miotto - per la provincia di Treviso sono stati fissati già 12mila appuntamenti su una platea di circa 50mila richieste solo per il modello 730. A queste andranno ad aggiungersi tutte le altre pratiche fiscali per un totale di 70mila pratiche da sbrigare in provincia, 20mila solo a Treviso città. Per facilitare l’accesso a chi lavora saremo aperti anche il sabato mattina. Nel corso di questi mesi - prosegue Miotto - abbiamo formato 100 nuovi operatori che opereranno nelle 17 sedi della Marca e nelle 10 del Bellunese. Ogni anno, in media, 65mila persone tra Treviso e Belluno si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale della Cisl per l’assistenza nella compilazione e l’invio della dichiarazione dei redditi» chiude Miotto.

Come funziona

La dichiarazione dei redditi si potrà fare solo su appuntamento. Per fissarlo i cittadini potranno chiamare il numero unico 0422 1660661, attivo con un sistema di riconoscimento automatico degli utenti già inseriti nei database dei servizi Cisl. Possibile anche la prenotazione via WhatsApp attraverso l’apposita pagina web presente nel sito del Caf o salvando nei contatti e mandando un messaggio al numero 0687165505. Chi si è già rivolto al Caf Cisl negli anni passati, infine, sarà contattato nei prossimi giorni via sms, mail o tramite telefonata automatica.