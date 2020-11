Vittorio Veneto, al via il restauro del campanile: viabilità stravolta

A partire da giovedì 26 novembre e fino alle ore 18 di domenica 29 novembre, la circolazione all’altezza del quartiere di San Giacomo a Vittorio Veneto subirà una serie di deviazioni e modifiche a causa dei lavori di recupero della torre campanaria.

Da giovedì pomeriggio sarà in vigore il divieto di sosta lungo le strade interessate dal provvedimento: Via dell’Asilo su entrambi i lati e via Postumia nel tratto compreso tra Via dell’Asilo e Via S. Antonio da Padova. Divieto di sosta anche in Piazza Fiume sia nei parcheggi di fronte all’ex scuola elementare “Sauro”, sia nel tratto compreso tra il civ. 13 e l’intersezione con Via Postumia, comprese le aree di parcheggio esterne alla carreggiata. Dalle ore 6 di venerdì mattina, infine, scatterà il divieto di transito con deviazioni segnalate sul posto. Gli automobilisti in arrivo da Conegliano o da San Martino verranno instradati lungo Via dell’Asilo mentre il traffico proveniente dal centro città sarà deviato in via Cal de Livera/Zona Industriale. Un vero e proprio stravolgimento che rischia di causare non pochi problemi agli automobilisti che dovranno passare per San Giacomo nei prossimi giorni.