Silea, inaugurato il nuovo campo da criket al Parco dei Moreri

Domenica 27 giugno il taglio del nastro per il nuovo campo Il campo lungo 20 metri e si trova in un'area verde di 25mila metri quadrati. Potrà essere utilizzato gratuitamente da tutti gli appassionati

È stato inaugurato domenica 27 giugno, alle ore 11 nel Parco dei Moreri a Silea, il nuovo campo da cricket costruito dall'amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei giovani che praticano sempre di più questo sport.

Il campo è costituito da un pitch della lunghezza di 20 metri e da una recinzione: intorno, l’erba del parco dei Moreri, il polmone verde di Silea che si estende su una superficie di 25mila metri quadrati. L'utilizzo del nuovo campo sarà libero e gratuito per tutti i frequentatori del parco. «Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta pervenuta in Comune da parte di un gruppo di ragazzi di realizzare questo nuovo campo da gioco: è stata un’occasione per dare a tutti i cittadini la possibilità di imparare un nuovo sport che non è ancora così diffuso nelle nostre zone. Lo sport può diventare così un vero mezzo di integrazione e di trasmissione di valori culturali» conclude l'assessore allo Sport, Francesco Biasin.