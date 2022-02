Campo sportivo di Canizzano: accordo tra comune, parrocchia e Calcio amatori

È stata approvato in questi giorni lo schema di convenzione fra Comune di Treviso, parrocchia della Visitazione e Calcio Amatori Canizzano per la concessione del campo per le attività delle società sportive che si trovano in carenza di spazi. L’accordo prevede l’utilizzo per 20 ore settimanali e per 5 anni del campo situato in strada Canizzano 110, gestito dalla squadra Amatori del quartiere.

Il commento

«In questi ultimi anni il numero di bambini e di ragazzi che si impegnano nello sport è aumentato, soprattutto per gli sport all’aperto - spiega il vicesindaco Andrea De Checchi - La nostra priorità è quella di promuovere, incentivare e facilitare lo svolgimento dell’attività sportiva. La convenzione ci consentirà di dare seguito alle esigenze delle società del territorio, che potranno dunque usufruire della struttura per il prosieguo delle stagioni sportive, con particolare attenzione alle attività di base. Uno degli obiettivi che ci siamo posti come città europea dello Sport è quello di incentivare i rapporti fra pubblico e privato e questo accordo segue quella direzione».