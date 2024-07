Viola più volte l'affidamento in prova, Ercole Hudorovich torna in carcere

E' stato rintracciato e arrestato dalla squadra mobile di Treviso, nei giorni scorsi, Ercole Hudorovich, un pluripregiudicato 64enne, rientrato da poco nel territorio della Marca dopo aver scontato diversi anni di detenzione a Milano. L’uomo era rientrato a Treviso dopo che gli era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali che gli è stata revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia per numerose violazioni delle prescrizioni impostegli, con conseguente ripristino della detenzione in carcere a cui hanno dato esecuzione i poliziotti della squadra mobile di Treviso.

L'uomo, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, ha alle spalle una lunga carriera criminale. Tra i fatti più significativi, nel lontano 2000, si rese responsabile dell’omicidio di un uomo ritenuto “colpevole” di aver intrattenuto una relazione extra coniugale con la moglie. Per quel fatto venne condannato a 14 anni di reclusione. Uscito dal carcere, era tornato subito a delinquere. Condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione per estorsione ai danni del parroco di Campocroce, era stato nuovamente tradotto in carcere a Milano, sino alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova. Lo scorso 29 giugno, con l’esecuzione del ripristino della pena detentiva, il sessantaquattrenne è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile e ricondotto in carcere, dove dovrà scontare un anno e 10 mesi di reclusione.