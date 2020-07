Cagnolino rimane incastrato nel cancello: intervengono i vigili del fuoco

Erano le 10 di giovedì mattina, 30 luglio, quando in via Giare a Castelfranco Veneto i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per il salvataggio di un cagnolino rimasto incastrato nel cancello di casa.

Il cane stava giocando in giardino quando è stato attratto all'improvviso da qualcosa al di là del cancello carraio dell'abitazione. Entrato con il musetto in una delle aperture non è più riuscito a uscirne. I padroni, sentendolo lamentarsi, si sono accorti dell'incidente e hanno chiamato sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto, con grande attenzione, a liberare l'animale che è potuto tornare a correre in libertà.