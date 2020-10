Scivola in una scarpata, cane salvato dai vigili del fuoco

Scivolato in una scarpata, non riusciva più a risalire: per sua fortuna un passante ha sentito dalla strada i suoi lamenti e ha dato l'allarme ai vigili del fuoco. E' la disavventura capitata mercoledì pomeriggio, 7 ottobre, a un cane nel Comune di Susegana.

Scivolato in una scarpata, non riusciva più a venirne fuori. Provvidenziale l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Conegliano che hanno dovuto faticare un bel po' prima di estrarre il cane dalla fitta vegetazione della scarpata. Dopo il salvataggio l'animale è stato restituito al legittimo proprietario.