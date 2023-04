Cansiglio Bike Day, stop alle auto: migliaia di ciclisti iscritti

Per la prima volta nella storia l’Altopiano del Cansiglio, a mille metri di altitudine e una delle foreste più belle e storiche del mondo, sarà protagonista di una giornata interamente dedicata alla bicicletta. Le quattro leggendarie salite del Cansiglio verranno chiuse al traffico motorizzato sabato 20 maggio. L'evento per gli appassionati delle due ruote anticipa il passaggio della 106° edizione del Giro d’Italia e sarà riservato esclusivamente ai ciclisti. L'evento è stato presentato a Palazzo dei Trecento alla presenza di: Luca Zaia, Mario Conte, Marina Montedoro (Presidente Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene), Cristiano Gaggion (Presidente Consorzio Turistico Alpago Cansiglio) e di Ivan Piol.

I commenti

«Il muoversi lento, nel silenzio della bicicletta - commenta Luca Zaia - ben si sposa con l’ambiente naturale della foresta del Cansiglio, delle Colline del Prosecco, dell’Alpago e dei territori circostanti. Quest’iniziativa esprime al meglio tutte le potenzialità di questi territori, che stanno vivendo un momento magico di crescita di un turismo attento all’ambiente, ecologico, a contatto con la natura. Favorendo un’economia diffusa, sostenibile, che permette la nascita di nuovi operatori turistici e nuove proposte. Cansiglio Bike Day nasce sotto il segno di tutto questo ed ha la possibilità di diventare uno degli appuntamenti più magici ospitati nelle nostre terre».

«Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - aggiunge Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - continuano a puntare sul turismo sostenibile. Lo fanno sia con i grandi eventi che da sempre caratterizzano le Colline, come la Prosecco Cycling che quest’anno fa 20 anni, la Nova Eroica Prosecco Hills che lo scorso anno ha visto oltre 1200 partecipanti e che oggi, a 20 giorni dall’evento, conta già quasi 900 iscritti, e la Cycling Stars Criterium, la corsa dei Campioni, che quest’anno partirà da Pieve di Soligo. A questi, per la prima volta si aggiunge Cansiglio Bike Day, una pedalata ecologica che vede coinvolte due regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia e tre Province, Treviso, Belluno e Pordenone. Tutti uniti per un evento unico nel suo genere che ha come meta l’altopiano del Cansiglio, una delle foreste più belle e storiche esistenti. Tutte queste iniziative legate al mondo del ciclismo aiutano nella diffusione, sul nostro territorio, di un turismo lento e sostenibile, che unisce natura, cultura, benessere ed enogastronomia. Per vivere le nostre Colline, valorizzandole e rispettandone l’ambiente».

«È stato Fabio Gazzabin ad avere questa idea - conclude Cristiano Gaggion, presidente del consorzio turistico Alpago Cansiglio - e, dopo la sua scomparsa, un gruppo di amici si è unito per realizzare il progetto e creare i vari itinerari. Abbiamo incontrato prima tutti i sindaci dei comuni coinvolti, Veneto Agricoltura ed avendo da tutti parere favorevole abbiamo iniziato a dar vita al progetto. Poi abbiamo coinvolto gli operatori turistici dei territori che hanno accolto molto bene la proposta, diventando parte attiva del progetto».

Il programma

Il progetto coinvolge 2 regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia e 3 Province, Treviso, Belluno e Pordenone. Sono quattro i versanti di scalata scelti per questa 1° edizione del Cansiglio Bike Day e più precisamente:

Vittorio Veneto/Fregona salita tutta asfaltata con il versante che passa per Osigo e sale alla Crosetta con una lunghezza di km 20 e un dislivello di 987 mt, salita molto regolare con pendenza max del 11%.

salita tutta asfaltata con il versante che passa per Osigo e sale alla Crosetta con una lunghezza di km 20 e un dislivello di 987 mt, salita molto regolare con pendenza max del 11%. Farra d'Alpago - Malga Mezzomiglio - Campon (BL) salita asfaltata fino a Malga Mezzomiglio poi si consiglia l’uso di bici Gravel o MTB, lunghezza km 18 per un dislivello di 973mt. Salita con tratti molto impegnativi con pendenze fino al 16%.

salita asfaltata fino a Malga Mezzomiglio poi si consiglia l’uso di bici Gravel o MTB, lunghezza km 18 per un dislivello di 973mt. Salita con tratti molto impegnativi con pendenze fino al 16%. Caneva/Sarone (PN) salita tutta asfaltata con una lunghezza di km 17,5 e un dislivello di 900mt, pendenza massima rilevata in alcuni tratti del 11%

salita tutta asfaltata con una lunghezza di km 17,5 e un dislivello di 900mt, pendenza massima rilevata in alcuni tratti del 11% Piancavallo (PN) salita in gran parte su strade sterrate si consiglia l’uso di bici Gravel o MTB, lunghezza km 33 per un dislivello di 690mt pendenza max del 10%. Versante molto panoramico che si snoda tutto in quota.

Ogni versante di salita è stato simbolicamente dedicato a un grande Campione del Ciclismo italiano che ha gareggiato nelle precedenti edizioni del Giro d’Italia che hanno interessato questo territorio e in particolare: la salita da Piancavallo a Marco Pantani, per la leggendaria vittoria al Giro d’Italia del 1998, Vittorio-Fregona a Eddy Merckk per la sua prestazione del 1968 in un Giro in cui “Il Cannibale” la fece da padrone, Caneva a Egan Bernal dominatore e Maglia rosa del Giro del 2021 e l’Alpago a Johan de Muynck per la sua prestazione che lo vide vincere il Giro del 1978.