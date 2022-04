Cantiere abbandonato da dieci anni a Zerman: interviene la protezione civile

Quasi dieci anni di degrado, con disagi enormi per i cittadini: sabato mattina i volontari della Protezione Civile hanno cominciato le operazioni di svuotamento dell’acqua nel piano interrato del cantiere abbandonato - in seguito a fallimento - in via Canova a Zerman. Grazie alle pompe idrovore, si continua anche ora a vuotare quello che era un vero e proprio bacino di acqua stagnante. Venti gli uomini schierati dalla Protezione Civile di Mogliano Veneto, coordinati dal presidente Luciano Minto. All’operazione di bonifica era presente anche il sindaco Davide Bortolato, insieme all’assessore alla Protezione Civile Marco Donadel e al consigliere delegato Roberto Zanardo.

Il Comune, quindi, ha preso in mano la situazione, decidendo di intervenire in via sostitutiva, in accordo con il liquidatore fallimentare della società cooperativa Elios 2. “Negli ultimi anni l'interrato è degenerato in un vero e proprio acquitrino - interviene Bortolato - Con questo primo intervento, stiamo togliendo l'acqua e mettendo in sicurezza la recinzione del cantiere. È un piccolo ma importante passo, possibile grazie al prezioso intervento dei volontari di Protezione Civile, che voglio ringraziare per la pronta disponibilità insieme ai tecnici dell’Ufficio Ambiente, che sono al lavoro anche in questo momento”.

L’operazione di svuotamento avviene all’indomani delle analisi chimiche sull'acqua stagnante presente nell'interrato, per verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti. “Nelle scorse settimane - spiega il sindaco - sono state eseguite le analisi e i valori sono tutti nella norma, l'acqua sarà quindi sversata nelle normali vie di smaltimento delle acque meteoriche”. L’immobile al grezzo - nota dolente per i cittadini che avevano acquistato gli appartamenti mai terminati - sarà messo all'asta.