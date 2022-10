Rivale Filodrammatici: nuova fognatura, acquedotto e rifacimento dell'acciottolato

Sono iniziati martedì 25 ottobre i lavori per fognatura, acquedotto e sistemazione della pavimentazione in acciottolato di Rivale Filodrammatici a Treviso. Alto Trevigiano Servizi interverrà con la posa di 90 metri di acquedotto e altrettanti di fognatura. Obiettivo: ammodernare la rete idrica, così da prevenire le eventuali falle di rete e la manomissione del fondo stradale.

L'intervento inizierà con i lavori di rimozione della pavimentazione esistente per permettere la sostituzione della condotta e il rifacimento di tutti gli allacciamenti, compresa la posa di nuovi pozzetti di alloggiamento dei contatori a servizio delle utenze, che verranno posizionati all’esterno delle proprietà, in luogo accessibile al personale addetto, dove verranno spostati i misuratori di portata. Perseguendo l’obiettivo di dare impulso agli allacciamenti alla rete fognaria, procedendo di pari passo con la posa di quella acquedottistica, il progetto prevede la realizzazione di una nuova tubazione per i reflui. La durata dei lavori sarà di circa due mesi e l’investimento è di 100mila euro

Il commento

«L'opera, che vede la cooperazione fra Comune e Ats, darà una nuova veste a Rivale Filodrammatici - spiegano l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian, e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Treviso, Sandro Zampese -. Con un unico intervento, la via verrà completamente rinnovata, con tempistiche ridotte rispetto alla predisposizione di più cantieri in momenti diversi e con minori disagi per i residenti».