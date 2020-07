Cittadella della salute al Ca' Foncello, Zaia: «Sarà un ospedale universitario»

«Stiamo dando a Treviso l'ospedale del futuro». Con queste parole il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato insieme al direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, lo stato attuale dei lavori nel cantiere per la nuova Cittadella della salute all'ospedale Ca' Foncello.

Ai giornalisti intervenuti lunedì 27 luglio, Zaia ha spiegato: «I lavori porteranno alla creazione di un vero e proprio policlinico universitario, Treviso ha già 8 reparti clinicizzati ma non saranno gli ultimi. L'ospedale del futuro sarà quello senza letti perché l'obiettivo è de-ospedalizzare il più possibile. Da noi un'ernia inguinale si cura in 4 ore da altre parti in 4 giorni. I letti saranno sempre di meno ma saranno ad alta specializzazione. La sanità sarà sempre più digitale e meno analogica. Fino a 70 terapie intensive, opererazioni al cervello in maniera computerizzata a pazienti non addormentati, senza dimenticare la chirurgia robotica e le nuove tecnologie. Confermiamo l'università e le iscrizioni all'anno accademico 2020/2021. Speriamo di concludere i lavori entro la primavera del 2021, oggi dev'essere la festa delle maestranze che stanno lavorando nel cantiere in situazioni davvero difficili visto il caldo di questi giorni. Abbiamo 68 ospedali in Veneto, 2 milioni di persone all'anno entrano in pronto soccorso (4500 al giorno) e 11mila persone ricoverate. Vogliamo guardare al futuro con positività».

A tal proposito Zaia ha annunciato anche un veloce riepilogo sulla situazione Covid in Veneto: «Oggi il Covid in Veneto significa 6 pazienti in Terapia intensiva (tutti negativi) e 114 se non ricordo male pazienti ricoverati che rimanderemo a casa curati. Non faccio parte dei catastrofisti, penso che il Covid sia un'emergenza ancora da affrontare ma ne verremo fuori. Nei prossimi giorni presenteremo il nuovo Piano di sanità pubblica. Non sarà l'occasione per spaventare i cittadini ma per arrivare preparati a un eventuale ritorno del virus» ha concluso il Governatore.