Veneto Strade, cantiere in Feltrina: «Tratto chiuso fino a settembre»

Dal pomeriggio di mercoledì 21 luglio fino domenica 12 settembre traffico interrotto a Montebelluna per i lavori di sostituzione delle barriere stradali e il rifacimento dei cordoli tra i cavalcavia

Veneto Strade ha emesso in questi giorni una nuova ordinanza con pesanti ricadute sulla viabilità di Montebelluna. In programma, dal pomeriggio di mercoledì 21 luglio, ci sono i lavori di sostituzione delle barriere stradali e il rifacimento dei cordoli tra i cavalcavia esistenti lungo la Feltrina dal chilometro 19+950 fino al chilometro 19+180.

Per consentire lo svolglimento dei lavori in totale sicurezza, il traffico lungo la Feltrina verrà sospeso dalle ore 16 di mercoledì 21 luglio fino alle ore 18 di domenica 12 settembre interrottamente 24 ore su 24 compresi prefestivi e festivi. Il traffico sarà deviato a sud lungo la statale provinciale 102 Postumia romana e a nord lungo la strada provinciale 6767 di Caerano. Le limitazioni verranno segnalate dalla segnaletica d’obbligo. Saranno garantiti i flussi dei frontisti e del traffico per chi è diretto a Montebelluna.