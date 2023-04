Cantiere in autostrada, chiude la rampa tra A28 e A4

Autovie Venete ha annunciato che la rampa di collegamento del Nodo di Portogruaro tra la A28 (per chi proviene da Conegliano) e la A4 (direzione Trieste) sarà chiusa dalle ore 23 di martedì 2 maggio fino alle 6 di mercoledì mattina, 3 maggio.

L'intervento rientra nelle attività del cantiere della terza corsia della A4 tra Alvisopoli e Portogruaro. In particolare i lavori prevedono fresature e asfaltature di raccordo, rifacimento della segnaletica orizzontale e installazione di nuova segnaletica verticale, spostamento delle barriere di sicurezza. In caso di maltempo che non consenta l’avvio e l’ultimazione del cantiere l’intervento verrà effettuato la notte successiva (mercoledì 3-giovedì 4) con la chiusura della rampa nella medesima fascia oraria. Chi proviene dalla A28 ed è diretto a Trieste dovrà quindi uscire a Portogruaro e rientrare a Latisana. Nessun problema, invece, per chi proviene dalla A28 ed è diretto a Venezia, per chi percorre la A4 da/verso Venezia o da/verso Udine-Trieste e per chi percorre la A4 (provenienza Venezia o Udine/Trieste) ed è diretto verso la A28.