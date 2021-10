Cinergia: «Niente capienza al 100%, continuiamo con i posti distanziati»

Da lunedì 11 ottobre i cinema e i teatri di tutta Italia riacquistano la capienza al 100%. Un provvedimento, quello approvato dal Governo, atteso da mesi dai tantissimi esercenti dello spettacolo. Molte sale sono pronte a riaccogliere il pubblico senza più distanziamento di posti ma il multisala di Cinergia ha optato per una scelta controcorrente.

«Abbiamo deciso - si legge sulla pagina Facebook del cinema di Conegliano - di continuare a garantirvi ancora il distanziamento dei posti, per permettervi di fruire delle nostre sale in modo completamente sicuro e in totale comodità». "Al cinema sempre al sicuro" lo slogan del multisala: una scelta che, in poche ore, ha già riscosso decine di consensi tra gli spettatori che hanno apprezzato l'iniziativa di voler mantenere comunque un minimo di rispetto delle distanze tra i posti in un ambiente completamente chiuso come la sala di un cinema. Un'iniziativa che potrebbe presto essere imitata anche da altri esercenti della zona. Il 31 ottobre, inoltre, scadranno tutti gli abbonamenti sottoscritti a Cinergia prima dell'inizio del Covid (marzo 2020). Resta quindi meno di un mese per poterli utilizzare; un motivo in più per tornare al cinema.