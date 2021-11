Salvò una mamma trevigiana dal suicidio: premiata dal presidente Mattarella

Martina Pigliapoco, la giovane carabiniera di San Vito di Cadore che, a inizio ottobre, aveva salvato dal suicidio una mamma trevigiana in procinto di gettarsi da un ponte tibetano, è stata premiata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il "coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni". Il sindaco di Treviso, Mario Conte, è tornato sulla vicenda con queste parole: «Un gesto, quello di Martina, che ha reso onore all’impegno e all’umanità di tanti uomini e donne che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza, salvando spesso tante vite umane».