Alternativa ambiente: 2023 in utile (+54mila euro), preoccupa la carenza di personale

«Grazie all’impegno di tutti i soci, siamo riusciti non solo a confermare ma anche a migliorare l’andamento economico finanziario e patrimoniale, chiudendo il 2023 con un utile di +54.367 euro e, soprattutto, restando sempre coerenti alla nostra mission: l’attenzione alla persona svantaggiata e la cura dell’ambiente, garantendo la qualità e l’innovazione nei servizi che favoriscono migliori condizioni di vita delle comunità locali». Così Marco Toffoli, presidente di Alternativa Ambiente cooperativa sociale ha commentato il bilancio 2023 presentato nella sede di Vascon di Carbonera venerdì 17 maggio all’Assemblea dei Soci, che lo ha approvato all’unanimità.

L’analisi del bilancio evidenzia che nel 2023 il totale del valore della produzione è aumentato di euro 62,428 rispetto al 2022 (passando da euro 12.172.172 a euro 12.234.600), mentre si sono mantenuti stabili i costi della produzione (11.999.779 nel 2023 a fronte di 11.999.779 nel 2022) nonostante gli effetti inflattivi della situazione economica generale del 2023. Anche gli indici di redditività confermano che risulta essere migliorativa la valutazione dell'andamento economico generale della Cooperativa con riferimento ai costi e ricavi propri del valore della produzione, e ciò ha permesso di sostenere maggiori oneri finanziari e ad effettuare l'accantonamento per probabili rischi futuri, portando il fondo per rischi e oneri a 324.458 euro (era 77.653 a fine 2022).

Ma oltre ai pur confortanti numeri del bilancio, quelli che il presidente Toffoli ha tenuto ad evidenziare nella sua relazione sono quelli che riguardano il vero patrimonio della cooperativa: le persone. «Al 31.12.2023 Alternativa Ambiente contava 360 soci e nel corso dell’anno ha garantito lavoro a 460 persone, il 31,1% con svantaggio. Nel 2023 sono stati 25 i contratti stabilizzati (portando a tempo indeterminato altrettanti precedenti contratti a tempo determinato) e 82 le nuove assunzioni, a fronte di 91 cessazioni. Se l’espansione della cooperativa resta limitata dalla mancanza di operatori, problema ormai sistemico in numerosi settori, è comunque confortante notare che lo sbilancio tra assunzioni e cessazioni si è ridotto rispetto all’anno precedente (9 nel 2023, 27 nel 2022), che siamo riusciti a far crescere la percentuale di under 35 (passata dal 6% del 2022 all’8% del 2023) e che abbiamo mantenuto costante l’attenzione ai lavoratori over 50 anche con nuove assunzioni a tempo indeterminato (31) e stabilizzazioni (11)». Per tutto il personale, poi, nel 2023 è stata intensificata l’attività di consulenza e supporto psicologico. Ben 162 persone hanno ricevuto 220 ore di supporto, sia di gruppo che personali, da due psicologhe della cooperativa per sostenere, dove possibile, le situazioni di difficoltà in cui si trovano diversi soci. Un’attività che sta proseguendo in modo sistematico anche nel 2024, impegnando l’ufficio personale anche oltre quello che è l’ambito lavorativo». Grande attenzione anche alla sicurezza dei lavoratori, con oltre 2700 ore di formazione erogate nel 2023, delle quali circa il 24% non obbligatorie, sulle quali Alternativa Ambiente ha investito circa 23 mila euro.

Inoltre, nella sua relazione sul bilancio 2023 il presidente Toffoli ha sottolineato come «il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha posto particolare attenzione anche l'aumento del costo del personale dipendente in seguito all’adeguamento del contratto collettivo nazionale di settore, che prevede un aumento pari al 6,51% già in corso dal 1 febbraio 2024 e un ulteriore aumento del 2,04% dal 1 ottobre di quest’anno. Ma i dialoghi già avviati con le committenze, una sempre più oculata partecipazione ai progetti e agli appalti e gli accantonamenti realizzati ci permetteranno di adeguare questi costi a solo beneficio del personale, senza creare difficoltà alle finanze della cooperativa che, come ha sempre fatto, continua a retribuire con regolarità e secondo la Legge ogni lavoratore».

Anche nel 2023 per Alternativa Ambiente è continuata l’attenzione alle persone più fragili: sono state 81 quelle che hanno beneficiato dei percorsi del suo centro diurno occupazionale che offre servizi di abilitazione, formazione e percorsi di ricerca attiva del lavoro, ma anche laboratori di assemblaggio e agricoltura biologica. E sono stati 40 gli ospiti delle quattro strutture residenziali per persone con disabilità o in situazione di marginalità di cui la cooperativa gestisce i servizi socio-sanitari, oltre a 5 persone con disturbo dello spettro autistico per i quali sono stati avviati percorsi di inclusione.

Molteplici sono anche i servizi che Alternativa Ambiente ha offerto anche nel 2023 in provincia di Treviso e di Belluno: dalla cura del verde Cura del verde (103 clienti, 13 Comuni coinvolti) alle pulizie civili e industriali (87 clienti, 3 Comuni); dalla logistica e trasporto conto terzi (10 clienti) agli assemblaggi realizzati nel polo occupazionale della Casa Circondariale di Treviso (3 clienti, 7 detenuti impiegati e 3 operatori). Si è anche rinnovato l’impegno nei servizi ambientali, con la pulizia del territorio in 70 Comuni; la raccolta di rifiuti e indumenti in 65 Comuni e la guardiania in ecocentri di 67 Comuni. Si è anche sviluppato l’impegno per i servici cimiteriali, svolti in 24 Comuni trevigiani e quello delle attività socio-sanitarie non mediche realizzate in 5 ambulatori della provincia di Treviso.