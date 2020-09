Niente scuola perché autistico, manca la maestra di sostegno

La mail inviata per pec è datata 25 maggio e riporta, in osservanza di quanto previsto da un decreto legislativo del 2017, la richiesta affinché a Francesco, che ha 7 anni ed è affetto da autismo, sia garantita la continuità nell'apprendimento. Ma la maestra di sostegno di questo bambino, che dovrebbe frequentare la seconda elementare alla Cesare Battisti di Vascon, nel Comune di Carbonera, che lo aveva seguito nel corso dell'anno passato stabilendo con lui un ottimo rapporto non è stata confermata in quanto precaria. E Francesco, oggi, è rimasto solo.

«Mi hanno detto - spiega la mamma Elisa Girotto - che potevo anche portarlo a scuola ma poi avrei dovuto riprenderlo con me e farlo venire a casa, perché non c'era nessuno da potergli affiancare, nessuno che si occupasse di lui. E allora per risparmiarmi una pena l'ho tenuto a casa».

«Il punto è - spiega la madre - che non solo a mio figlio è stata negata la continuità nell'apprendimento togliendoli la maestra ma non gli è stato assegnato nessuno. E il preside della scuola dice di non avere poteri per fare nulla. Io è da quando mio figlio all'asilo che sento di dire che le istituzioni scolastiche stanno alla canna del gas ma non è più un problema di mio figlio».

«Francesco - conclude - non può cambiare una figura di riferimento all'anno perché né risente il suo equilibrio psicologico, è un bambino che può arrivare anche a farsi del male, a non mangiare più. Adesso, con la mia famiglia che è costretta a pagare per l'assistenza, si dimostra che gli ultimi restano gli ultimi». Il nuovo insegnante di sostegno dovrebbe essere incaricato fra una settimana. Ben che vada per Francesco si tratterà di ricominciare tutto daccapo.