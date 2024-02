Al via il piano eliminazione delle barriere architettoniche a Carbonera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Mercoledì 31 gennaio l’Amministrazione comunale di Carbonera ha annunciato il "Piano Eliminazione Barriere Architettoniche" - P.E.B.A., un progetto finalizzato a migliorare l'accessibilità e la qualità della vita dei cittadini. La volontà della giunta, continuamente impegnata dal suo insediamento, avvenuto 5 anni fa, in opere di riqualificazione urbana e nel piano urbanistico, ha come obiettivo quello di dare il proprio contributo in un’ottica di inclusione e aggregazione sociale. Il P.E.B.A. è un approccio multidisciplinare finalizzato a identificare ostacoli naturali o antropici che limitano la qualità della vita sociale delle persone con disabilità.

Si materializza in un documento che certifica le condizioni interne degli edifici pubblici o spazi esterni con difficoltà per chi ha limitazioni motorie, visive o sensoriali. Il P.E.B.A. considera anche cittadini in condizioni temporanee di fragilità, come donne in gravidanza, cardiopatici, anziani e persone con compromissione di funzioni fisiche temporanee. Lo scopo di tale iniziativa si orienta verso la risoluzione delle criticità individuate, programmando interventi triennali e annuali nelle opere pubbliche. In concordanza con l’impegno assunto, il Comune ha già svolto i primi sopralluoghi per avere un’analisi dettagliata della situazione di partenza del territorio.

Il primo, tenutosi il 28 ottobre a Vascon, ha coinvolto anche Emma Della Libera, una ragazza speciale, affetta da Atassia di Frederich e per tale ragione costretta a spostarsi in carrozzina, che ha accettato di contribuire alla mappatura, fornendo preziose indicazioni per identificare le barriere architettoniche delle strutture e degli spazi pubblici nella frazione di residenza. Emma è impegnata sui social come attivista dell’inclusione delle persone disabili e sostiene l'associazione "OGNI GIORNO per Emma" fondata dai suoi genitori, Annalisa e Italo Della Libera, che si impegna da anni nella raccolta fondi per la ricerca scientifica contro l’Atassia ed altre malattie con conseguenze analoghe. Il sopralluogo del 25 novembre, invece, si è tenuto in compagnia di Marco Mazzariol, un ragazzino speciale a bordo di una carrozzina elettrica, che ci ha fatto notare le barriere architettoniche presenti alla Scuola media di Carbonera che sta frequentando. Marco, nel 2019, è stato scelto come testimonial da Parent Project Onlus per promuovere l’associazione e raccogliere fondi in favore della ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e di Becker.

A partire da questa prima fase di analisi, si è vista la definizione puntuale e la relativa mappatura degli edifici e di tutti gli spazi urbani (e relativi percorsi pubblici) di primario interesse per la collettività. In stretta collaborazione con gli Uffici e l'Amministrazione Comunale, sono stati esaminati attentamente 14 edifici pubblici distribuiti tra le località di Carbonera-Biban, Pezzan, Mignagola Vascon e San Giacomo di Musestrelle. Per quanto concerne gli spazi pubblici, è stata condotta un'analisi dettagliata su 40 siti in tutto il territorio includendo non solo gli edifici indagati, ma anche gli ambiti di connessione e gli assi principali della mobilità. Al termine della fase di analisi e dopo l'individuazione degli interventi necessari, è stato possibile definire gli interventi, quantificare la spesa e assegnare loro una priorità. Il piano ha una valenza decennale e gli interventi sono stati stimati in complessivi 1,2 milioni di euro. Parte dei lavori programmati, però, sono già stati iniziati poiché l’abbattimento delle barriere architettoniche può avvenire nell’ambito di altri lavori pubblici o manutenzioni negli stessi luoghi.

Lo scorso 30 gennaio è stato presentato pubblicamente il piano e trasmesso in streaming tramite il canale Youtube del Comune di Carbonera. Essendo un piano urbanistico, in questi giorni è aperta la fase di concertazione che si concluderà il 9 marzo 2024, termine dato alla cittadinanza per presentare osservazioni concrete al piano che è consultabile nella sezione Servizi - Urbanistica del sito internet del Comune di Carbonera.

«Il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche è un impegno concreto per assicurare che ogni cittadino di Carbonera possa godere appieno e in autonomia dei servizi e delle opportunità offerti dal nostro comune - dichiara il sindaco Federica Ortolan - L'accessibilità non è solo un diritto, ma anche una risorsa perché la diversità accrescere la sensibilità verso il prossimo e consente l’inclusione di persone brillanti, come Emma e Marco, testimoni di impegno e gioia di vivere».