Entra-in-gioco, un sabato al mese di giochi e divertimento con i "Corsari Ludici"

Carbonera annuncia l'avvia dell'iniziativa "Entra-In-Gioco", promossa dal Comune e dall'associazione "Corsari Ludici". Il primo sabato di ogni mese da marzo a maggio 2024, in Sala Aldo Moro, un'opportunità unica di incontro e divertimento per i giovani del paese.

L'associazione "Corsari Ludici", nata nel 2022, vanta una vasta collezione di giochi di diverso genere e difficoltà, adatti a tutte le età. Partecipando a fiere ed eventi ogni anno, l'associazione si tiene aggiornata sulle ultime novità ludiche e ha l'opportunità di conoscere altri volontari e negozi specializzati del territorio. Grazie al loro interesse e alla passione per il gioco, i Corsari Ludici si rivolgono a comuni, enti e attività commerciali per proporre incontri ludici che favoriscano la socializzazione e il divertimento. “Entra-In-Gioco” vedrà come protagonisti principali i ragazzi, ma anche gli adulti sono più che benvenuti a partecipare a questi incontri ludici, dove giochi da tavolo, di ruolo e di carte diventeranno un prezioso strumento di socializzazione e intrattenimento.

Il commento

«Sono entusiasta di annunciare l'avvio di 'Entra-In-Gioco', un'iniziativa che mira a promuovere la socializzazione e la stimolazione cognitiva - ha dichiarato il sindaco Federica Ortolan -. Ringrazio l'Associazione Corsari Ludici per la loro collaborazione e dedizione nel portare avanti questo progetto che, mi auguro, sarà apprezzato da tutti, ragazzi in primis. 'Entra-In-Gioco' è un'occasione per rafforzare i legami all'interno della nostra comunità e per creare momenti di gioia e sano divertimento». Questo evento si inserisce nell'ambito delle attività promosse dal Comune di Carbonera per favorire la socializzazione e il benessere dei cittadini, dimostrando l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel creare spazi e momenti di aggregazione per tutti i suoi abitanti.