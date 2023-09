Carbonera, inaugurata la rotonda tra la strada provinciale 60 e via Brigata Marche

Sabato 2 settembre si è svolta l’inaugurazione a Carbonera della rotatoria tra via Salvo d'Acquisto sulla SP 60 e via Brigata Marche, in corrispondenza dello svincolo di via Fiume Melma: un'opera da 300.000 euro, realizzata grazie alla consolidata sinergia tra la Regione del Veneto, che ha finanziato i lavori per 147.000 euro, la Provincia di Treviso, che ha contribuito con 90.000 euro, e il Comune di Carbonera, che ha finanziato la restante parte con 63.000 euro. L'intervento ha consentito di riqualificare e mettere in sicurezza uno snodo critico, migliorando i flussi di traffico nord – sud di Treviso che transitano per il centro di Carbonera, lungo via Brigata Marche-SP 60 e via Castello, quest’ultima asse di collegamento con Silea.

Hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, il sindaco del Comune di Carbonera, Federica Ortolan: insieme a loro, che hanno presentato i lavori svolti grazie ai contributi dati dai rispettivi Enti, anche l’europarlamentare Gianantonio Da Re, l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner, i sindaci dei Comuni di Villorba e Silea, il vicesindaco del Comune di Carbonera, numerosi consiglieri provinciali e comunali, la squadra di ingegneri e tecnici della Provincia di Treviso e del Comune di Carbonera che hanno eseguito i lavori, rappresentanti della ditta IFAF esecutrice dell’intervento e delle ditte in subappalto, il Gruppo Alpini, Associazioni del territorio e grande partecipazione anche della cittadinanza. A precedere il momento del taglio del nastro, la benedizione da parte del Parroco di Carbonera, don Luca Vialetto. A seguire, un giro simbolico del presidente Marcon alla guida di una vespa con sidecar insieme alla vicepresidente De Berti e al sindaco Ortolan.

I lavori, completati in meno di un anno, permettono di agevolare il transito di auto e mezzi pesanti lungo la SP 60 e ottimizzano la fluidità della circolazione anche per chi viene da Silea e Treviso. Obiettivo dell'opera, proposta dal Comune di Carbonera e inserita nell'ampio programma di interventi di Regione e Provincia per migliorare la rete viaria del territorio nell'ottica di tutelare la sicurezza di guidatori, ciclisti e pedoni, è quello di rendere più agile e scorrevole la connessione tra Carbonera e i Comuni limitrofi.

Le fasi di progettazione per riqualificare l'incrocio preesistente sono state precedute da uno studio specifico sul traffico che interessava l'area: per mettere in sicurezza l'intersezione, lo studio ha individuato come migliore soluzione la realizzazione di una rotatoria, così da agevolare gli automobilisti che, lungo via Castello, provenivano da Silea e si dirigevano verso Treviso. Con la nuova rotatoria tra via Brigata Marche e via Salvo d’Acquisto è stata inoltre riqualificata l’uscita di via Fiume Melma sulla provinciale, prima particolarmente scoscesa e con scarsa visibilità. Inoltre, è stato installato un sistema di illuminazione a basso consumo, con lampade a led e regolazione notturna nel rispetto della normativa.

La Regione del Veneto e la Provincia di Treviso hanno seguito l'iter dei lavori fornendo supporto tecnico e specialistico. Il Comune di Carbonera ha affidato la progettazione e curato le tutte procedure di affidamento lavori : RUP dei servizi tecnici e gestione del territorio dell’opera sono l'ing. Andrea Zambenedetti e l'arch. Paola Bandoli, mentre IFAF di Noventa di Piave (VE) è la ditta esecutrice dell'opera, affiancata dalle imprese in subappalto G.P.S. Segnaletica (segnaletica), Furlanetto SRL (opere sul verde), Ruffato SRL (scavi), Artiposa SRL (posa pavimentazione) e De Zotti Impianti SRL (illuminazione pubblica). Ad occuparsi di progetto, direzione lavori e coordinamento è stata la TRM-EST SRL, nella persona dell'arch. Sandro Burigana, mentre hanno fornito supporto tecnico il geom. Maurizio Perlini (procedimenti ed espropri), l'agronomo Marco Pianca e Studio GEO4 (accatastamenti). AP Reti Gas SPA e ATS Spa si sono occupate delle opere relative ai sottoservizi di gas e acquedotto.

“Con quest’opera, realizzata in meno di un anno, sono solo un ricordo le interminabili code lungo via Castello per chi proveniva da Silea in direzione Nord durante le ore di punta. – dichiara il sindaco di Carbonera Federica Ortolan - . Determinante è stata l’introduzione dell’obbligo di svolta a destra al termine di via Castello, rafforzato dalla segnaletica stradale, dal presidio della polizia locale e dalla videosorveglianza, quest’ultima utile anche per scovare sia i furbetti della svolta sia i danneggiatori della segnaletica”.

"Oggi inauguriamo un'altra opera strategica per il territorio, sempre in un'ottica di rete e miglioramento della connessione tra i Comuni della nostra Provincia - spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - la nuova rotatoria, frutto della consolidata sinergia tra Regione del Veneto, Provincia e il Comune di Carbonera, ha permesso di riqualificare un tratto stradale particolarmente trafficato e un incrocio potenzialmente critico. Obiettivo dei bandi di cofinanziamento che la Provincia riserva ai Comuni del territorio (16 milioni di euro solo nel 2022) è proprio quello di ottimizzare e riqualificare la rete viaria provinciale, dando un sostegno economico significativo ai progetti presentati dalle Amministrazioni locali e anche un supporto tecnico da parte dei nostri ingegneri, geometri e architetti alla realizzazione dell'opera: un grazie alla Regione, al Comune, alle ditte esecutrici e a tutta la squadra di professionisti che hanno concluso l'intervento in tempi celeri".

“Una grande soddisfazione inaugurare oggi la rotatoria tra via Brigata Marche e la SP 60 via Salvo D’Acquisto a Carbonera: si tratta di un altro importante risultato per migliorare la viabilità del territorio, tema centrale nella programmazione delle opere pubbliche oggi più che mai, reso possibile dalla consolidata e fruttuosa sinergia tra Enti, Regione, Provincia e Comune – le parole della vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti – sono sempre orgogliosa di venire a Treviso, perché è una Provincia dotata di una grande capacità Amministrativa e tecnica, attiva nella partecipazione ai bandi regionali con progetti strategici, puntuali e che per questo a portare a casa finanziamenti rilevanti. Un plauso dunque al presidente della Provincia, Stefano Marcon e al sindaco di Carbonera, Federica Ortolan per la realizzazione di questa opera di rilievo per Carbonera in grado di mettere in sicurezza un incrocio critico agevolando gli spostamenti dei cittadini”.