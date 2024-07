Lavori alla scuola dell'infanzia di Mignagola: dalla Regione arrivano 301mila euro

Il sindaco di Carbonera, Federica Ortolan, ha annunciato l'avvio dei lavori di adeguamento sismico ed energetico della scuola dell'Infanzia di Mignagola. Il progetto del valore di circa 800mila euro è stato finanziato grazie 235mila euro di fondi Pnrr per l'adeguamento sismico delle strutture pubbliche e da pochi giorni è arrivata la conferma di un ulteriore contributo regionale di 301mila euro per l'adeguamento energetico della struttura.

L'intervento consentirà di migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica della struttura, offrendo un ambiente più sicuro e confortevole per i nostri bambini. I lavori prevedono il rafforzamento delle strutture esistenti, il cambio delle coperture e la coibentazione delle superfici, che contribuirà a ridurre l'impatto ambientale dell'edificio e a contenere i costi.

Spostamento temporaneo degli alunni

Per garantire la continuità didattica durante i lavori, i bambini della Scuola dell'Infanzia di Mignagola saranno temporaneamente ospitati presso la Scuola primaria di Vascon, unico plesso sufficientemente grande per contenere comodamente tutte le attività svolte dai più piccoli. Questo trasferimento permetterà di mantenere aperta la scuola primaria di Vascon, che con le sue tre classi (3°-4°-5°) ed un numero complessivo di alunni inferiore a 50, rischiava la chiusura.

Servizio di trasporto gratuito

Per agevolare le famiglie durante questo periodo di transizione, il Comune di Carbonera garantirà un servizio di trasporto gratuito per i bambini della Scuola dell'infanzia, che permetterà loro di raggiungere il plesso di Vascon al mattino in due turni e di tornare a Mignagola al termine delle lezioni in sicurezza e comodità.

Il commento

«Questi lavori, finanziati per circa due terzi, rappresentano davvero una bella opportunità per mettere in sicurezza l'unica scuola dell'infanzia pubblica di Carbonera e svecchiare la struttura esistente, contribuendo nel contempo al contenimento della spesa» conclude Ortolan.