Vedelago in lutto: addio a Carlo Gasparetto, ex vicesegretario comunale

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Vedelago sono in lutto per la scomparsa del signor Carlo Gasparetto, 86 anni, venuto a mancare nella giornata di domenica 3 aprile.

Gasparetto era molto conosciuto a Vedelago, dove risiedeva dal 1960: per 25 anni (dal 1958 al 1983) vicesegretario presso il municipio, aveva collaborato con molti dei sindaci che si erano susseguiti in quegli anni: Felice Botter, Giorgio Serena, Lorenzo Morao, Adelmo Bolge, Gianfranco Favaro e Piero Pignatta. In molti lo ricordano per il suo modo di fare rigoroso e responsabile. Dal 1983 al 1998 era stato poi a servizio del Credito Cooperativo Trevigiano dove si occupava dell’Ufficio personale. Lascia la moglie Giustina, i figli Maria Chiara e Paolo, il genero Franco e la nipote Anna. I funerali saranno celebrati mercoledì 6 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Vedelago. Il rosario, invece, sarà recitato martedì 5 aprile, alle ore 20, sempre in chiesa a Vedelago.