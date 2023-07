Male incurabile, l'ex consigliere comunale Carlo Martin muore a 78 anni

La politica e l'imprenditoria trevigiana piangono in queste ore la scomparsa di Carlo Martin, 78 anni, mancato all'affetto dei suoi cari sabato 8 luglio a causa di un tumore fulminante che gli era stato diagnosticato solo un mese fa durante una visita medica di routine.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Martin nel 1981 aveva fondato l'azienda Mital, specializzata nella produzione di ferramenta ornamentali. Una realtà che oggi conta decine di lavoratori ed è una delle realtà aziendali più conosciute dell'Opitergino-Mottense. All'attività imprenditoriale, Martin aveva affiancato la sua grande passione per la politica. Storico membro del Partito Socialista Italiano è stato consigliere comunale per ben tre mandati, ma mai assessore a Motta. Tra le cariche ricoperte anche quella di consigliere di Unindustria Treviso nei primi Anni Duemila. A piangerlo oggi i figli Alessandro, Giovanni e Carla, il fratello, la sorella, le nuore, i nipoti, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato oggi pomeriggio, martedì 11 luglio, alle ore 17 nel Duomo di San Nicolò a Motta di Livenza.