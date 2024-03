Addio a Carlo Simionato, storico commerciante di Ponzano Veneto

Nulla si perde di ciò che si ama, perchè lo si ritrova in colui che non si può perdere. Con queste parole di Sant'Agostino si apre l'epigrafe di Carlo Simionato, mancato all'affetto dei suoi cari mercoledì 27 marzo all'età di 80 anni.

Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate: ricoverato al Ca' Foncello di Treviso, ha perso la vita circondato dai familiari. Un commerciante d'altri tempi: onesto, gentile e di gran cuore. Legatissimo alla moglie Edda Spigariol e ai figli Andrea, direttore editoriale di Grafiche Antiga e Giuseppe. Simionato era figlio di una dinastia di commercianti di stoffe: aveva frequentato l'Istituto Turazza a Treviso e i Cavanis a Possagno. Il negozio di tessuti e abbigliamento in centro a Paderno, ereditato dal padre, lo ha fatto divenare uno dei commercianti simbolo del paese. L'altra sua grande passione sono stati gli aerei. Da giovane aveva prestato servizio militare nell'Aeronautica, negli anni 90 aveva fondato il nucleo Avieri di Ponzano Veneto, di cu è rimasto presidente fino al 2023. A lui si deve la realizzazione del monumento ai caduti in piazza del Mercato. L'ultimo saluto avrà luogo martedì 2 aprile alle ore 10.30

nella chiesa parrocchiale di Paderno. A chi parteciperà alla cerimonia i familiari non chiedono fiori ma eventuali offerte che saranno devolute alle missioni delle suore ancelle di Gesù bambino. Un ultimo gesto di generosità da parte di Carlo.

Il ricordo del sindaco

Toccante anche il messaggio pubblicato sui social dal sindaco Antonello Baseggio: «Con rammarico esprimo le condoglianze alla famiglia per la perdita di Carlo Simionato conosciuto da molti per la sua merceria in via Roma a Paderno (stoffe e tessuti) o più comunemente conosciuto come "el smaser". Almeno così lo salutavo io da piccolo.

Il suo impegno e la sua presenza da commerciante, insieme alla moglie, ha segnato un periodo storico della nostra comunità. Importante è stata anche la sua lunga presidenza e l'impegno presso il nucleo Avieri di Ponzano Veneto. Con dedizione, insieme ai suoi Avieri d'Italia, si è prodigato per la sezione locale e per la realizzazione del monumento ai caduti presente nella piazza del Mercato. Raffaele, suo successore, comunicandomi la sua scomparsa, ha voluto aggiungere che, seppur ammalato e affaticato in questi ultimi giorni, Carlo ha comunque lavorato per stendere il programma della visita a Rivolto della sua sezione, tanto amava il suo gruppo. Ci mancherà».