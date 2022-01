Fontane di Villorba, un migliaio di persone per l’ultimo addio a Carlotta

Fontane di Villorba in lutto per l'ultimo saluto a Carlotta De Rossi, la 18enne vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte del 27 dicembre, mentre stava viaggiando a bordo di una Ford Fiesta con altri tre amici. Il funerale è stato celebrato sabato 8 gennaio nel sagrato della chiesa parrocchiale, alla presenza di circa un migliaio di persone.

«Davanti alla tragedia della morte di Carlotta ogni parola appare inadeguata - ha esordito nell'omelia don Marco Carletto -. Siamo ancora smarriti per quanto accaduto, non so se si possa trovare un senso in questa tragedia. Solo l'amore può darci il coraggio di continuare ad andare avanti. La morte di Carlotta è avvenuta nei giorni di Natale: la tenerezza della famiglia, il saluto ai nonni, la forza della gioia di Carlotta e la sua creatività resteranno vivi e indimenticabili in ognuno di noi. Natale è la nascita di un dio fragile, fattosi bambino per condividere insieme a noi le sofferenze umane. Oggi il mio pensiero va ai giovani qui presenti, in lacrime per Carlotta. Le sue mani hanno saputo donare e condividere, lo si capisce dalle decine di bigliettini scritti dai suoi amici dopo la tragedia. Ha vissuto i suoi 18 anni in pienezza, portando gioia e felicità a moltissime persone. Lo spazio che Carlotta è andata ad occupare è vicino a Gesù ma vicino anche a tutti noi. Penso che per tutti i genitori qui presenti un bel modo di ricordarla sia stare vicino ai loro figli aiutandoli a diventare adulti protagonisti delle proprie vite» ha concluso il parroco.

