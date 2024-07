Nonna Carmen compie 101 anni: «Prego tutte le sere anche per i nostri politici»

In un mondo frenetico, che spesso corre troppo veloce, c’è un’arzilla signora ultracentenaria che ci ricorda l'importanza delle piccole cose, delle radici familiari e della fede. Carmen Bivi, nata il 16 luglio 1923 a Latisana in provincia di Udine, ha festeggiato in questi giorni il suo 101esimo compleanno.

Carmen è una dei sette ultracentenari che risiedono al centro servizi "Villa delle Magnolie" di Monastier. Nonostante l'età avanzata conserva un’invidiabile vivacità e cura per la propria persona. Attenta a quello che accade nel mondo, subito dopo cena riserva ore alla preghiera per i suoi cari, per gli amici, per il Santo Padre e per i governanti del nostro Paese consapevole, grazie all’esperienza di una lunga vita, che il benessere di tutti è legato alle decisioni di chi ha il difficile compito di rappresentarci e guidarci. Carmen risiede a Villa delle Magnolie dal 2014. Ama leggere, segue con attenzione i telegiornali e soprattutto si prende ancora cura di piante e fiori, una passione per la natura che risale all'infanzia, quando aiutava la madre a coltivare l'orto e a vendere le verdure al mercato, alternando questa attività a quella di sarta. Nel 1952, il 23 febbraio, il matrimonio con Luciano. Nascono Luciana, Andrea e Luigino che anche per il suo compleanno erano con lei, assieme ai nipoti, a festeggiare l’invidiabile traguardo.

«Sono nata mentre suonavano le campane della messa - ricorda con un sorriso -. E mia madre mi ha insegnato ad avere fede e il valore della preghiera. Durante la seconda guerra mondiale confezionavo indumenti per i militari anche per dodici ore al giorno». Racconta Carmen con dovizia di particolari come fosse avvenuto la settimana prima. Non sono mancate una bella torta, le candeline, i fiori e i regali fra i quali anche quello del personale della struttura che ogni giorno, accanto a nonna Carmen, ha l'opportunità di attingere alla sua saggezza, frutto dell’esperienza di una vita lunga 101 anni.