Annullato il carnevale di Casella d'Asolo: «Sarà recuperato in agosto»

Nuovo stop, dopo quello dell’anno scorso, per il Carnevale di Casella d’Asolo. A causa del perdurare delle norme anti-Covid, la decima edizione della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in programma domenica 13 febbraio, è stata annullata e rinviata a nuova data. Ad annunciarlo è il Gruppo sostegno parrocchiale di Casella d’Asolo, che da anni organizza l’evento.

Un appuntamento tradizionale e molto atteso, anche per il suo scopo benefico: il ricavato della manifestazione viene infatti devoluto all’asilo parrocchiale e ai gruppi estivi. Diversamente dallo scorso anno, l’evento cancellato sarà tuttavia recuperato nel corso dell'estate. La nuova data, in attesa di conferma definitiva, dovrebbere essere quella di sabato 20 agosto. «Abbiamo deciso in piena coscienza di annullare il Carnevale, di comune accordo con l'amministrazione comunale, per le restrizioni giustificate dalla quarta ondata di Covid - spiega Luca Basso, presidente del G.S.P. - senza però annullare completamente l'evento».

Il commento del sindaco

«Tutto rinviato, fiduciosi che la situazione finalmente migliori, alla prossima estate - conferma il sindaco Mauro Migliorini - Alla luce dell’attuale condizione sanitaria che, seppur in lieve miglioramento per la nostra zona, continua a manifestare situazioni di criticità abbiamo convenuto di spostare ad agosto l’uscita dei carri. Una prima assoluta per Asolo. Eventi che coloreranno la città e coinvolgeranno i numerosi partner del Gruppo Sostegno Parrocchiale di Casella. La voglia di tornare a vivere l’atmosfera di festa è tanta - conclude il sindaco - e, grazie alle molte attività pensate dall'associazione, potremo riavere un Carnevale Asolano 2022».