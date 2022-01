Carnevale 2022, carri mascherati confermati a Giavera del Montello

Il "Carnevale del Mazariol" a Giavera del Montello rischia di essere l'unica sfilata di carri mascherati che si vedrà quest'anno in provincia di Treviso. Dopo l'annuncio dell'associazione "Carnevali di Marca" che ha di fatto annullato tutte le principali sfilate per evitare l'aumento di nuovi contagi, la Pro Loco di Giavera del Montello ha deciso di andare in netta controtendenza.

Emblematico lo slogan scelto dagli organizzatori per presentare l'evento su Facebook: «Il Carnevale porta via ogni male». L'appuntamento è fissato per domenica 13 febbraio, alle ore 14.30. L'idea della Pro loco non è solo quella di mantenere viva la tradizione dei festeggiamenti ma anche di far divertire i cittadini in sicurezza. Gli ingressi saranno contingentati e, per partecipare alla sfilata, sarà necessario avere il Green Pass e la mascherina. A votare il miglior carro mascherato del Carnevale sarà la giuria popolare del consiglio comunale dei ragazzi. Prima del Covid il "Carnevale del Mazariol" portava a Giavera una media di circa 5mila spettatori. Quest'anno potranno assistere alla sfilata meno della metà delle persone.