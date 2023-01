Carnevale a Treviso, torna la grande sfilata dei carri mascherati

Le festività natalizie si sono appena concluse ma il Comune di Treviso è già al lavoro per preparare gli eventi del Carnevale 2023. Da febbraio 2020 la manifestazione è stata particolarmente penalizzata dalle restrizioni Covid che non permettevano grandi assembramenti, nonostante le sfilate dei carri mascherati fossero all'aperto.

Quest'anno il ritorno alla normalità con il sindaco Mario Conte che in queste ore ha annunciato le prime date ufficiali del Carnevale in città: sabato 18 e domenica 19 febbraio sarà il grande weekend di festeggiamenti in città con l'associazione "Carnevali di Marca Treviso" che porterà frittelle, galani e tanto divertimento per grandi e piccini. Martedì 21 febbraio, ultimo giorno di Carnevale dal momento che sarà "martedì grasso", torna a Treviso la grande sfilata dei carri allegorici con partenza da Piazzale Burchiellati lungo le Mura e passaggio davanti ai principali luoghi simbolo del centro storico. Uno spettacolo imperdibile.