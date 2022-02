Carnevale a Silea, in arrivo un weekend di eventi e spettacoli

Il Comune di Silea ha in programma un ricco cartellone di eventi per festeggiare il Carnevale all’insegna della sicurezza e della socialità. Le proposte, elaborate in collaborazione con la Biblioteca dei Liberi Pensatori e con l’Auser Polaris, spaziano da laboratori per i più piccini fino al teatro d’autore e alla festa danzante in maschera con dj set.

Il programma

Venerdì 25 febbraio è il momento culturale del teatro d’autore: la compagnia Gruppo Teatro d’Arte Rinascita metterà in scena la commedia goldoniana Sior Todero Brontolon, alle ore 20.45 presso il Parco dei Moreri: ingresso gratuito previa prenotazione a parcodeimoreri.polaris@gmail.com.

Sabato 26 febbraio dalle ore 10, presso la Biblioteca dei Liberi Pensatori, l’Associazione Altrestorie propone letture animate e laboratorio a tema carnevale per bambini dai 5 anni, a ingresso gratuito, previa prenotazione a biblitoteca@comune.silea.tv.it. Alle ore 21, al Parco dei Moreri, sarà poi il momento della festa in maschera rivolta a giovani e adulti, con dj set anni 80 di Lele Chinaglia e Marino Fossa. Ingresso: 10 euro.

Domenica 27 febbraio e martedì grasso 1º marzo, ci saranno due pomeriggi dedicati alle famiglie, con gonfiabili, animazione, letture animate e dolci di carnevale preparati dalle volontarie della Polaris. Ingresso: 5 euro a bambino.

Il commento

«Sarà un Carnevale in sicurezza all’insegna di una progressiva ripresa della normalità: per questo abbiamo pensato a una serie di proposte targettizzate per poter offrire a tutti i cittadini delle occasioni di svago e di festeggiamento. Abbiamo tutti bisogno di socialità e di risate: il Carnevale è la festa adatta per ricominciare a sorridere» conclude Francesco Biasin, assessore alle Politiche sociali.