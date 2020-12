Carnevali di Marca: cancellati tutti gli eventi per il 2021

Per la prima volta in 20 anni, l'associazione "Carnevali di Marca" ha deciso di ci troviamo di fronte, come moltissime altre realtà associative, a condizioni straordinarie e non prevedibili per loro natura. Per questo motivo, seppure a malincuore, in ottemperanza alle recenti direttive governative, il Consiglio direttivo di "Carnevali di Marca" ha preso la decisione di non fare alcun tipo di programmazione di eventi (non solo sfilate di carri allegorici) per l'anno 2021, per non creare situazioni che possano mettere in pericolo la salute dei cittadini.

«Siamo molto vicini alle istituzioni - spiega il presidente Redo Bezzo - chiamate a prendere difficili decisioni, e anche ai nostri partner e sponsor che stanno vivendo un anno molto complicato. Ma ancora più forte è il nostro senso di responsabilità verso i primi interlocutori dell'associazione: i bambini. Finché la situazione sanitaria generale non avrà trovato un equilibrio o ancora meglio una soluzione, pensiamo che siano proprio loro i primi da proteggere, anche se questo significa privarli di momenti divertenti, di sano svago, di allegria e leggerezza. Il nostro augurio più sentito è che questo Natale possa rappresentare una nuova pagina della nostra storia, aprendo le porte ad un nuovo anno che offra spiragli di luce nuova per illuminare le nostre giornate. Siamo fiduciosi che la stagione 2021 sarà solo una piccola pausa - concludono - e che potremo tornare a splendere con nuovi colori e balli nelle piazze e nelle strade e con splendide sfilate mascherate in tutta la Marca nel 2022»