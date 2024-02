Carnavali di Marca, otto sfilate di carri mascherati nel fine settimana

Esplode il Carnevale su strade e piazze della provincia di Treviso. Ben otto gli appuntamenti previsti nel weekend, tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, all’interno della rassegna promossa dall’associazione Carnevali di Marca. Carri allegorici, maschere, coriandoli e stelle filanti saranno protagonistici a Zero Branco, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Villorba e Ponte della Muda. Grande, attesissimo doppio appuntamento, a Montebelluna, dove la sfilata dei carri sarà preceduta, sabato, da spettacoli per famiglie. A Breda di Piave, infine, si rinnova l’appuntamento con uno spettacolo dedicato soprattutto ai più piccoli. Il Carnevale entra nel vivo: si prospetta un fine settimana davvero da record, con numeri straordinari in tutte le piazze.

Gli appuntamenti

A Zero Branco, sabato 3 febbraio, con speaker Federico Campodall’Orto e Maria Luisa Trabucco, la sfilata – organizzata dalla Pro Loco – partirà alle 14.30 dal piazzale della Pasticceria Eros e terminerà nella piazza del municipio. In attesa dell’arrivo dei carri, intrattenimento con la banda musicale Luise & Scattolin. La sfilata sarà aperta dal rinomato Gruppo Majorette Onda Azzurra di Jesolo. Seguiranno, il carro L’Allegra Compagnia di Porcellengo (“Catrina e la tradizione messicana”), il carro Comitato Genitori Virtus ed Labor di Martellago (“Pesca miracolosa”), il carro Teste Matte Pravisdomini (“Una notte al museo”), il carro Scuola dell’Infanzia di Scorzè (“I Minions”), il gruppo Gli Incredibili di Ca’ Tron con l’ass. Excalibur di Roncade (“I Simpson”), il carro Pro Loco Fiume in Festa (“Mama Caca”), il carro Pro Loco Trevignano “Pochi ma boni” (“Jurassic Carnival”), il carro APS Fuori Giri Losson di Meolo (“Le Caravelle”), il carro NOI Gruppo Giovani San Giacomo di Sala (“Willy Wonka - La fabbrica di cioccolato”).

A San Vendemiano, sabato 3 febbraio, con speaker Roberto Biz, la sfilata dei carri mascherati, organizzata da Carnevali di Marca, si svilupperà in gran parte su via De Gasperi, con partenza alle 14.30. Aprirà la passerella, come da tradizione, il Pedibus San Vendemiano. A seguire, il gruppo Dal Santo Prata (“Olandiamo”), Sanvecarri San Vendemiano (“Le avventure di Pinocchio”), il Comitato Colombere (“L’incanto della natura”), il gruppo Sempre Quei de Tezze (“Cowboy”), il carro del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il mare e il diluvio animale”), il carro Gruppo Allegria di Maserada (“Siamo uno spettacolo”), il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”), l’Osteria n. 1000 di Jesolo (“Sulla cresta dell’onda”), l’associazione Festeggiamenti di Sernaglia della Battaglia (“Oktoberfest”), il gruppo Quella Maledetta Banda (“Banda Bassotti”), il gruppo Coriandolando per Pieve (“The Flintstones”).

A Santa Lucia di Piave, sabato 3 febbraio, alle 20, organizzata dalla Pro Loco, la 15^ edizione di “Carnevale sotto le stelle”, con la suggestiva sfilata in notturna dei carri allegorici attraverso le vie del centro. Presenta Camilla Zanchetta. In passerella, l’associazione Festeggiamenti di Sernaglia della Battaglia (“Oktoberfest”), il Gruppo Amici di Susegana (“Far West”), il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”), l’Osteria n. 1000 di Jesolo (“Sulla cresta dell’onda”), il gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria (“Disney 100+1”), l’Allegra Comitiva di Bidasio di Nervesa della Battaglia (“Con la testa tra le nuvole”), il carro Gruppo Allegria di Maserada (“Siamo uno spettacolo”), il carro Quei de Quarto (“Va’ dove ti porta la musica”), il gruppo Sempre Quei de Tezze (“Cowboy”), il carro del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il mare e il diluvio animale”), il gruppo Coriandolando per Pieve (“The Flintstones”).

A Montebelluna, domenica 4 febbraio, dalle 14, organizzata dalla Pro Loco, la grande sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del centro cittadino, con giostre, bancarelle, la banda musicale cittadina e gli speaker di Radio Piterpan, Alice Fassina e Thomas Menegazzi. Sabato 3 febbraio, invece, in Piazza Dall’Armi, dalle 14.30, con organizzazione di Carnevali di Marca, spettacoli con artisti di strada, truccabimbi, laboratorio di giocoleria, giostre e intrattenimento per grandi e piccini. Domenica sfileranno l’Associazione Allegorica San Gaetano (“No vespa... no te party”), l’Associazione Allegorica Ribaltai (“Il mondo a colori”), il gruppo Area Verde Sant’Andrea (“Willy Wonka - La fabbrica di cioccolato”), il carro Pro Loco Trevignano “Pochi ma boni” (“Jurassic Carnival”), l’Allegra Comitiva di Bidasio di Nervesa della Battaglia (“Con la testa tra le nuvole”), l’associazione Festeggiamenti di Sernaglia della Battaglia (“Oktoberfest”), il gruppo Falzè/Signoressa (“Le stagioni si ribellano”), il carro NOI Gruppo Giovani San Giacomo di Sala (“Willy Wonka - La fabbrica di cioccolato”), il gruppo Galliera Veneta (“Tatanka e la tribù che balla”), il Comitato Colombere (“L’incanto della natura”), il Comitato Carnevale Selva (“Amerigo Selvucci”), gli Amici Carnevale Musano (“Gli scienziati pazzi”), il gruppo Amici di Levada (“Barbie Yacht”), la Pro Loco Cornuda (“Parte della nave, parte della ciurma”), il Gruppo Giovani Nogarè (“Barbie 5.0”), il Gruppo Quei de Soligo (“Disneyland de Soligo”), il gruppo allegorico Santa Maria delle Vittorie (“La Banda delle favole”), il carro APS Fuori Giri Losson di Meolo (“Le Caravelle”), il carro Pro Loco Sant’Angelo Circolo NOI San Trovaso (“Pinocchio”), il gruppo “W el paron dei peri” Casella d’Asolo (“Le Allegre Arlecchine”), il Team Costruttori allo sbando (“Bevar d’atleti”), il Fantastic Group Cornuda (“Dolci tentazioni”), la grande famiglia Pro Loco Montebelluna (“Le maschere italiane”), Incanto Veneziano, Tutti pazzi di Cornuda (“Giardino Pazzerello”), la Scuola Cinese Zeng, gli infermieri dell’Ospedale di Montebelluna (“Clown’s Family”).

A Villorba, domenica 4 febbraio, con speaker Federico Campodall’Orto e organizzazione di Carnevali di Marca, la sfilata dei carri allegorici partirà alle 14.30 da Piazza Cadorna a Fontane. Il corteo transiterà per il centro di Fontane e arriverà in Piazza Aldo Moro a Carità di Villorba. Prevista una grande partecipazione delle scuole del territorio e, in attesa dei carri, spettacolo di magia e giocoleria con “Gino e Max”. La sfilata sarà aperta dalla Banda Comunale “Albino Gagno”, fondata nel 1948, la più longeva associazione villorbese. Seguiranno le Majorettes Onda Azzurra di Jesolo, la Scuola dell’infanzia Collodi, la Scuola M. Polo, la Scuola dell’infanzia Maria Immacolata di Villorba, la Scuola ballo GDS Junior Giada (“Notte in bianco”), la Scuola G. Pascoli San Sisto, la scuola Don Lino Pellizzari, la Scuola De Amicis, il carro Giovani di San Giuseppe (“L’allegra fattoria”), il Gruppo Folkloristico Trevigiano, il gruppo Fascino Antico, la Scuola Ballo Vascon Asd Ardor (“Ballare in allegria”), il gruppo Ragazzi degli anni ’50 Silea (“Il mare e i suoi tesori”), il gruppo Coriandolando per Pieve (“The Flintstones”), il gruppo Gli Incredibili di Ca’ Tron con l’ass. Excalibur di Roncade (“I Simpson”), la scuola di ballo Energia in movimento (“I quattro elementi”), il carro L’Allegra Compagnia di Porcellengo (“Catrina e la tradizione messicana”), il gruppo Carnevale di Eraclea (“I Minions”), il Gruppo L’Oroscopando, il carro del Gruppo Giovani di Cavolano (“I Faraonici”).

A Ponte della Muda, nel Comune di Cordignano, domenica 4 febbraio, con organizzazione della Pro Loco, altro tradizionale appuntamento con la sfilata di Carnevale. Presenta Riccardo Menegatti. In passerella, Chions tutti insieme (“Facce da cinema”), il Gruppo Amici di Susegana (“Far West”), il gruppo Dal Santo Prata (“Olandiamo”), il comitato festeggiamenti San Rocco di Gaiarine (“Ieri ed oggi Venezia”), il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”), Sanvecarri San Vendemiano (“Le avventure di Pinocchio”), il gruppo Sempre Quei de Tezze (“Cowboy”), il carro del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il mare e il diluvio animale”), Cordignano Splendidi Eventi (“I Flintstones”), il gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria (“Disney 100+1”), la Banda di Cordignano.

A Breda di Piave, domenica 4 febbraio, dopo il successo dell’anno scorso, il Carnevale diventa ancora una volta spettacolo per famiglie. Il parco di Villa Olivi, dalle 14.30, ospiterà la Compagnia Teatrale Barbamoccolo con intrattenimento, giocoleria e musica. Un pomeriggio organizzato da Carnevali di Marca e dedicato soprattutto ai più piccoli, in cui la parola d’ordine sarà una sola: divertimento.