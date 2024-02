Carnevali di Marca, gran finale con le ultime due sfilate di carri mascherati

Un altro fine settimana all’insegna della fantasia e del divertimento, grazie a Carnevali di Marca. L’associazione presieduta da Redo Bezzo propone gli ultimi due eventi del Carnevale 2024 con il recupero delle sfilate non effettuate il 10 e 11 febbraio a causa del maltempo. Nel weekend appuntamento così a Zenson di Piave e Vittorio Veneto.

Sabato 24 febbraio, a Zenson di Piave, attesa per la terza sfilata in notturna (dopo Nervesa della Battaglia e Santa Lucia di Piave) dell’edizione 2024 di Carnevali di Marca. I carri allegorici illuminati transiteranno per le vie del paese a partire dalle 20, arrivando davanti al municipio. Una serata di grande suggestione, accompagnata dalla voce di Silvia Sartorel. In corteo, nove tra carri allegorici e gruppi mascherati. La sfilata sarà aperta dalle Majorettes Onda Azzurra di Jesolo. Seguiranno la scuola elementare “Virgilio Marcon” di Zenson di Piave, la Scuola ballo GDS Junior Giada (tema: “Notte in bianco”), Le Sisters (“I 100 anni di Walt Disney”), il carro associazione I ragazzi del Basso Piave (“Il mito di Perseo”), il gruppo Carnevale Eraclea (“I Minions”), il carro La Gang di Ponte Crepaldo (“La Giungla”), il carro Giovani di San Giuseppe (“L’allegra fattoria”) e il Carro associazione Amici di Isiata (“Pierino contro tutti”). Chiusura di serata, dopo la sfilata, con un bellissimo spettacolo di magia e intrattenimento per grandi e piccoli.

A Vittorio Veneto l’ultimo weekend dei Carnevali di Marca inizierà nel pomeriggio di sabato 24 febbraio, a partire dalle 14.30, con spettacoli e giochi per famiglie in Piazza del Popolo. La compagnia Barbamoccolo proporrà Candy Circus, un divertentissimo spettacolo di giocoleria e teatro, mentre la grande Orsa Ballerina non mancherà di accendere la curiosità dei più piccoli. Previsto anche il Truccabimbi con Elena di Elly Animation. Domenica 25 febbraio, poi, l’attesissima sfilata per le vie del centro, a partire dalle 14.30, con l’accompagnamento delle voci di Roberto Biz e Federico Campodall’Orto. In passerella ben 16 tra carri e gruppi mascherati. La sfilata - seguita in diretta da Tenda Tv - sarà aperta dal gruppo Parrocchia di Sarmede - Asd Time for Dancing (“Harry Potter”). A seguire, la Scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Vittorio Veneto (“Il Medioevo”), il gruppo “W el paron dei peri” di Casella d’Asolo (“Le Allegre Arlecchine”), l’Allegra Comitiva di Bidasio di Nervesa della Battaglia (“Con la testa tra le nuvole”), il carro APS Fuori Giri di Losson di Meolo (“Le Caravelle”), il carro del Gruppo Giovani di Cavolano (“I Faraonici”), il carro del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il mare e il diluvio animale”), il gruppo maschere circolo sportivo Santa Maria del Rovere (“Veneziani Gran Signori”), il gruppo associazione culturale “Yo Soy Dominicano Aquí y Allá” della Repubblica Dominicana, il gruppo Amici di Levada (“Barbie”), il gruppo Quella Maledetta Banda (“Banda Bassotti”), il gruppo Coriandolando per Pieve (“The Flintstones”), il gruppo Dal Santo di Prata (“Olandiamo”), il gruppo Quei de Soligo (“Disneyland de Soligo”), il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”) e il Comitato Colombere Cusignana (“L’incanto della natura”).

Lotteria beneficienza

L'ultimo atto dell’edizione 2024 di Carnevali di Marca sarà il Galà di chiusura che sabato 16 marzo all’oratorio “Giovanni Paolo II” di San Vendemiano ospiterà anche l’estrazione dei biglietti della tradizionale Lotteria di beneficenza. L’associazione Carnevali di Marca non è infatti solo carri mascherati, allegria e coriandoli. Come ogni anno, agli appuntamenti del Carnevale trevigiano è infatti abbinata la tradizionale lotteria di beneficenza. Durante le sfilate è possibile acquistare i biglietti al costo di 2,50 euro, sperando in un’estrazione fortunata (il montepremi complessivo è di ben 25mila euro), sapendo che comunque, per ogni biglietto venduto, 10 centesimi saranno devoluti ad associazioni del territorio impegnate nel volontariato e in attività sociali. Primo premio, in collaborazione con Sarlo Group, una splendida Peugeot 208 Active 5 porte km0 del valore di 21.500 euro. E poi altri 30 premi sotto forma di buona spesa ai Supermercati Maxì e da Toffolatti Gioielli.