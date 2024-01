Carnevali di Marca, nel weekend quattro nuove sfilate di carri mascherati

Carnevali di Marca si fa in quattro. Dopo il riuscitissimo debutto dello scorso fine settimana con 15mila spettatori stimati per le sfilate dei carri allegorici di Pieve del Grappa, Tarzo e Pianzano, la tradizionale rassegna promossa dall’associazione presieduta da Redo Bezzo si prepara per un poker di appuntamenti che, tra sabato 27 (Nervesa della Battaglia) e domenica 28 gennaio (Carbonera, Giavera del Montello e Pieve di Soligo), promettono di richiamare ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni.

Le sfilate

A Nervesa della Battaglia, sabato 27 gennaio, la sfilata dei carri allegorici – organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Carnevali di Marca e con il patrocinio dell’amministrazione comunale - sarà come da tradizione in notturna: partenza alle 20 dal campo sportivo di via Zompini, quindi passerella su un percorso che terminerà in Piazza La Piave. La festa, però, in Piazza La Piave, inizierà alle 15 con lo spettacolo teatrale dei “Senza Palco”. Seguirà, alle 18.30, djset. La sfilata sarà aperta dalla Banda cittadina del Comune di Nervesa. Seguiranno, il gruppo Le Sisters (“I 100 anni di Walt Disney”), i Ragazzi degli anni ’50 Silea (“Il mare e i suoi tesori”), la scuola di ballo Energia in movimento (“I quattro elementi”), il carro del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il mare e il diluvio animale”), l’Allegra Comitiva di Bidasio di Nervesa della Battaglia (“Con la testa tra le nuvole”), il Comitato Colombere (“L’incanto della natura”), il carro APS Fuori Giri Losson di Meolo (“Le Caravelle”), il carro Associazione “I Ragazzi degli anni 80” di Lovadina di Spresiano (“Supermario”), il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”), il gruppo Sempre Quei de Tezze (“Cowboy”), il carro Pochi ma boni Trevignano, il carro Pro Loco Sant’Angelo Circolo Noi San Trovaso (“Pinocchio”), l’Osteria n. 1000 di Jesolo, il gruppo Carri Pieve di Soligo e il gruppo Giovani di Soligo.

A Carbonera, domenica 28 gennaio, sfilata dei carri allegorici con partenza alle 14.30 dal parcheggio delle scuole “Tina Anselmi” e arrivo in Piazza Fabbris, davanti al municipio. La particolarità? Una grandissima partecipazione delle scuole e del mondo dell’associazionismo del Comune di Carbonera, tanto che saranno ben 23 i gruppi e i carri allegorici in passerella. Organizza Carnevali di Marca. La sfilata 2024 sarà aperta dal rinomato Gruppo Majorette Onda Azzurra di Jesolo. Seguiranno il Comitato Genitori scuola di Carbonera (“I nostri bambini, il nostro punto di partenza”), l’Associazione Disabili di Breda, Carbonera e Maserada, il gruppo Scuola Ballo GDS Junior Giada (“Una notte in bianco”), la Scuola per l’infanzia di Vascon, il gruppo Le Sisters (“I 100 anni di Walt Disney”), l’Asd Ardor (“Ballare in allegria”), il carro Gruppo Simpatia Musestre (“Venezia”), la Scuola San Giuseppe Calasanzio di Carbonera, il carro Ragazzi degli anni ’50 Silea (“Il mare e i suoi tesori”), il Pattinaggio Mignagola, il carro Teste Matte Pravisdomini (“Una notte al museo”), l’Asd Kikai Dojo Karate, la società Artistic Gym, il carro Associazione Amici del Carnevale Roncade (“I pirati”), il gruppo animatori Carbonera (“Blu e altri mille colori”), il Volley Carbonera, il carro Gruppo Giovani di San Giuseppe (“La fattoria”), il Karate Mignagola, il carro Quei de Quarto (“Va’ dove ti porta la musica”), il carro APS Fuori Giri Losson di Meolo (“Le Caravelle”), il carro Pro Loco Sant’Angelo Circolo NOI San Trovaso (“Pinocchio”), il carro Gruppo Allegria di Maserada (“Siamo uno spettacolo”).

A Giavera del Montello, domenica 28 gennaio, dove la Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale organizza il tradizionale Carnevale del Mazariol, saranno 10 i carri allegorici a sfilare per le vie del centro. In passerella, dalle 14.30, l’Associazione Allegorica San Gaetano (“No vespa not’e party”), il Team Costruttori allo sbando (“Bevar d’atleti”), il Carro Associazione “I Ragazzi degli anni 80” di Lovadina di Spresiano (“Supermario”), l’associazione Energia in movimento (“I quattro elementi”), il Gruppo Amici di Ponte Crepaldo (“Musica maestro”), l’Associazione Carnevale che passione (“Portami dove non serve sognare”), i SimpaBersa (“C’era una volta””), l’Associazione culturale Amici di via Colombo (“Il coraggio di saper sognare”), il Comitato Carnevale Selva (“Amerigo Selvucci”) e il Comitato Colombere (“L’incanto della natura”).

Domenica 28 gennaio, infine, appuntamento (dalle 14.30) in centro a Pieve di Soligo, dove, con organizzazione di Carnevali di Marca, sfileranno il gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria (“Disney 100+1”), la Pro Loco Fiume in Festa (“Mama Caca”), Sanvecarri (“Le avventure di Pinocchio”), Scuola Enologica Cerletti (“Abbiamo sconfitto il Covid disinfettando fuori, disinfettando dentro”), il gruppo Sempre Quei de Tezze (“Cowboy”), il carro del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il mare e il diluvio animale”), il Gruppo Amici di Susegana (“Far West”), il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”), il Gruppo Quei de Soligo (“Disneyland de Soligo”), l’associazione Festeggiamenti di Sernaglia della Battaglia (“Oktoberfest”), il comitato festeggiamenti San Rocco di Gaiarine (“Ieri ed oggi Venezia”) e il gruppo Coriandolando per Pieve (“The Flintstones”).

Prossimi appuntamenti

Archiviati i primi due weekend di sfilate, la stagione di Carnevali di Marca si svilupperà con le tappe di San Vendemiano (3 febbraio), Zero Branco (3 febbraio), Santa Lucia di Piave (3 febbraio), Breda di Piave (4 febbraio, evento per famiglie), Ponte della Muda (4 febbraio), Montebelluna (3 febbraio eventi per famiglie, 4 febbraio sfilata), Villorba (4 febbraio), Susegana (10 febbraio), Zenson di Piave (10 febbraio), Roncade (11 febbraio), Vittorio Veneto (10 febbraio eventi per famiglie, 11 febbraio sfilata), Conegliano (13 febbraio), Treviso (10 e 11 febbraio eventi per famiglie, 13 febbraio sfilata), Farra di Soligo (17 febbraio), Sant’Angelo di Treviso (17 febbraio) e Sernaglia della Battaglia (18 febbraio).

Lotteria di benifecenza

L’ultimo atto dell’edizione 2024 di Carnevali di Marca sarà il Galà di chiusura che sabato 16 marzo all’oratorio “Giovanni Paolo II” di San Vendemiano ospiterà anche l’estrazione dei biglietti della tradizionale Lotteria di beneficenza. L’associazione Carnevali di Marca non è infatti solo carri mascherati, allegria e coriandoli. In questo periodo di festa ci sarà anche il tempo e la voglia di pensare agli altri. Come ogni anno, agli appuntamenti del Carnevale trevigiano sarà infatti abbinata la tradizionale lotteria di beneficenza. Durante le sfilate sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 2,50 euro, sperando in un’estrazione fortunata (il montepremi complessivo è di ben 25 mila euro) e sapendo che comunque, per ogni biglietto venduto, 10 centesimi saranno devoluti ad associazioni del territorio impegnate nel volontariato e in attività sociali. Primo premio, in collaborazione con Sarlo Group, una splendida Peugeot 208 Active 5 porte km0 del valore di 21.500 euro. E poi altri 30 premi sotto forma di buona spesa ai Supermercati Maxì e da Toffolatti Gioielli.