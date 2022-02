Caro bollette, Governo stanzia aiuti per famiglie e imprese

Il caro bollette picchia duro su famiglie e imprese italiane, così il Governo ha preparato un nuovo decreto per venire incontro alle esigenze di chi si trova in difficoltà. L'intervento contro il caro energia nel suo complesso sarà presentato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che terrà venerdì 18 febbraio una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: interverranno anche i ministri dell'Economia Franco, dello sviluppo economico Giorgetti, della Transizione ecologica Cingolani. Ovviamente ve ne daremo conto in modo tempestivo. In cabina di regia Draghi e i ministri proponenti hanno illustrato il decreto legge contro il caro energia che vale circa 7,5 miliardi.

Come riporta Today.it, il nuovo decreto contro il caro-bollette replicherà per il secondo trimestre le misure di contenimento dei rincari di luce e gas per famiglie e imprese già adottate anche nel primo trimestre, ma introdurrà interventi strutturali per lo stoccaggio e per l'aumento della produzione di gas nazionale. L'aumento della produzione non prevede tuttavia nuove trivellazioni: secondo quanto si apprende saranno concesse più autorizzazioni all'estrazione di gas naturale, per lo più in Sicilia ma anche nelle Marche e nel ravennate. Inoltre l'aumento della produzione nazionale sarebbe legato poi a un prezzo calmierato di vendita. Previsto anche un intervento da circa 400 milioni in favore delle regioni per le spese Covid extra nelle strutture sanitarie dovute anche ai rincari energetici così come trovano spazio anche fondi destinati ai Comuni che devono fronteggiare extra costi dovuto al rincaro dell'energia e gli aiuti agli impianti sportivi che ospitano piscine.

Il commento di Zaia

«Per una regione come il Veneto, la cui economia è fondata sulla piccola e media impresa, il commercio, la famiglia gli stanziamenti contro il caro bollette in arrivo dal Governo sono significativi. Serviranno altri interventi, ma il passo è importante. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per questo risultato e la determinazione messa in campo dagli esponenti nazionali della Lega». Questo il commento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sugli stanziamenti nazionali del Governo. «In questo momento difficile - aggiunge Zaia - la priorità andava alle famiglie, agli artigiani, alle imprese e ai commercianti, e così è stato. Bene anche – conclude Zaia - l'incremento della produzione nazionale di gas, la semplificazione per la crescita di energie rinnovabili, l'intervento fiscale sui grandi guadagni di poche mega aziende da redistribuire a migliaia di piccole imprese».

Il sindaco di Treviso

Il sindaco di Treviso Mario Conte conclude: «Dopo l’incontro fra sindaci, amministratori locali con il segretario federale Matteo Salvini, in cui si era fatto il punto sulle questioni che riguardano il territorio e le amministrazioni locali ed in particolare sul caro bollette che attanaglia cittadini, imprese ed enti locali, oggi arriva una risposta importante, grazie al grande lavoro della Lega al Governo con il Ministro Giorgetti. Dare risposte concrete in una situazione di emergenza era fondamentale e così è stato. La Lega ha condotto questa partita con impegno, ascoltando il territorio e coinvolgendo i sindaci, con l’ottima regia del responsabile Enti Locali della Lega Stefano Locatelli. Ancora una volta si è passati dalle parole ai fatti con concretezza, impegno e celerità».