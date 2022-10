Caro bollette, Fondazione: «Pronti a concentrare l'attività ai Carraresi e a Santa Croce»

Luigi Garofalo traccia la linea in vista dei prossimi mesi invernali che rischiano di mettere a dura prova i bilanci: «Dovremo far fronte ai rincari». Nessun interessa per un'eventuale quota di villa Franchetti