Caro bollette, Ponte di Piave taglia sulle luci di Natale

Ponte di Piave risparmia sulle luci di Natale per far fronte al caro bollette che, ormai da mesi, sta attanagliando i Comuni di tutta la Marca. A farne le spese quest'anno sarà la tradizionale fontana di luce, allestita per tradizione proprio davanti alla sede del municipio in Piazza Garibaldi. Un simbolo che viene meno per il Natale a Ponte di Piave dove però non mancheranno le iniziative per festeggiare il periodo natalizio ormai alle porte.

Il sindaco Paola Roma fa il punto sulla situazione con queste parole: «Purtroppo i rincari degli ultimi mesi ci hanno portato a prendere la decisione di risparmiare sulle luminarie natalizie. Non ci sarà la fontana di luce davanti al municipio ma tutti i cittadini sono invitati all'accensione dell'albero di Natale in programma sabato 3 dicembre sempre in Piazza Garibaldi. Sarà un momento di grande festa anticipato, venerdì 2 dicembre, dalla decorazione dell'albero dentro il municipio da parte degli studenti delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie». Tornando al fronte rincari, Paola Roma sottolinea come: «Le bollette su cui abbiamo avuto finora gli aumenti più importanti sono state quelle del gas per cui avevamo già stanziato una variazione di bilancio da 50mila euro in consiglio comunale. Sotto controllo invece le spese per i trasporti scolastici e il servizio mensa delle cui agevolazioni hanno beneficiato finora ben 120 famiglie. La scelta di fare spending review sulle luci natalizie è legata al fatto di non aumentare le spese per i cittadini. La magia del Natale sarà comunque garantita» conclude il sindaco.