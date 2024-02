Martedì grasso, ultimi carri mascherati a Conegliano e Roncade

Treviso, Conegliano, Roncade: la magia del Carnevale vivrà, nel giorno di martedì grasso, uno dei momenti più attesi. Superate le incertezze meteorologiche (il bel tempo è in arrivo), la sfilata dei giganti di cartapesta farà tappa, nel pomeriggio, a Treviso e a Conegliano. In serata, poi, il recupero del corteo di Roncade, rinviato domenica per la pioggia.

Conegliano

Il Carnevale di Conegliano spegne 31 candeline con la tradizionale sfilata dei carri allegorici che, a partire dalle 14.30 e accompagnata dalle voci di Roberto Biz e Federico Campodall’orto, percorrerà strade e piazze del centro. A sfilare, 18 tra carri allegorici e gruppi mascherati. Poi, dalle 17, spettacolo di animazione per bambini al Centro Commerciale Conè. Aprirà il corteo di Carnevale, il gruppo parrocchiale di Bocca di Strada e Santa Maria (“Disney 100+1”). Seguiranno, il gruppo Sempre Quei de Tezze (“Cowboy”), il gruppo Dal Santo Prata (“Olandiamo”), il gruppo Coriandolando per Pieve (“The Flintstones”), il Comitato Colombere Cusignana (“L’incanto della natura”), il carro del Gruppo Parrocchiale di Nervesa della Battaglia (“Il mare e il diluvio animale”), il Gruppo Chions Tuttinsieme, il gruppo Fon Fierun Corbanese (“La Tribù del Fon Fierun”), la Ginnastica Artistica Conegliano, Sanvecarri San Vendemiano (“Le avventure di Pinocchio”), il gruppo Quella Maledetta Banda (“Banda Bassotti”), Scuola Enologica Cerletti (“Abbiamo sconfitto il Covid disinfettando fuori, disinfettando dentro”), il carro Pro Loco Fiume in Festa (“Mama Caca”), il Comitato Festeggiamenti San Rocco (“Ieri ed oggi Venezia”), il carro APS Fuori Giri Losson di Meolo (“Le Caravelle”), il carro Teste Matte Pravisdomini (“Una notte al museo”), il carro del Gruppo Giovani di Cavolano (“I Faraonici”), la Scuola Danza Frenesy (“Man in black”). Sarà possibile seguire la sfilata, in diretta, sulla pagina Facebook di Carnevali di Marca.

Roncade

A Roncade, dove la “voce” sarà quella di Maurizio Forner, nella serata di martedì grasso, con inizio alle 20, si svolgerà il recupero della sfilata dei carri rinviata domenica per il maltempo. In passerella, tra gli altri, il carro Amici del Carnevale di Roncade (tema: “I pirati”), il carro Pro Loco Sant’Angelo (“Pinocchio”), la Scuola ballo GDS Junior Giada (“Notte in bianco”), il gruppo di Castagnole (“Fascino Antico”), il gruppo Gli Incredibili di Ca’ Tron con l’assoc. Excalibur di Roncade (“I Simpson”), gli Sbandieratori di Noale, la Supersonic Band di Tombelle.