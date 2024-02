Maltempo nel weekend, rinviati i carri mascherati a Zenson e Vittorio Veneto

L’arrivo della pioggia causa la sospensione di due cortei allegorici previsti dalla rassegna Carnevali di Marca nel fine settimana: i carri non sfileranno sabato 10 febbraio a Zenson di Piave né domenica 11 febbraio a Vittorio Veneto, dove sono stati annullati anche gli eventi per famiglie programmati per sabato 10 febbraio. Già definite anche le date dei recuperi: sabato 24 febbraio (in orario serale) a Zenson di Piave e domenica 25 febbraio a Vittorio Veneto.

Al momento sono invece confermati i Carnevali di Susegana, sabato 10 febbraio, con inizio alle 14, e Roncade, domenica 11 febbraio, con avvio alle 14.30. L’eventuale rinvio sarà deciso all’ultimo momento in base alla situazione meteorologica. A Roncade, dove la “voce” sarà quella di Maurizio Forner, è anche già definita la data del recupero: martedì 13 febbraio, in orario serale. In passerella, tra gli altri, il carro Amici del Carnevale di Roncade (tema: “I pirati”), il carro Pro Loco Sant’Angelo (“Pinocchio”), la Scuola ballo GDS Junior Giada (“Notte in bianco”), il gruppo di Castagnole (“Fascino Antico”), il gruppo Gli Incredibili di Ca’ Tron con l’assoc. Excalibur di Roncade (“I Simpson”), gli Sbandieratori di Noale, la Supersonic Band di Tombelle.

Carnevale a Treviso

In attesa della tradizionale sfilata dei carri del martedì grasso, tutto confermato a Treviso, dove nel weekend si alzerà il sipario sul Carnevale in città. Sabato 10 e domenica 11 febbraio, confidando che la pioggia resti lontana, una lunga serie di eventi per famiglie, con un occhio di riguardo per i più piccoli, si svilupperà nelle principali piazze: l’estro e la fantasia di artisti di strada, trampolieri e danzatori trasformeranno la città in un autentico palcoscenico a cielo aperto. Sabato, spazio a Duo Sud Style (giocoleria, danza e acrobatica), Ludmila (hoop, manipolazione ed isolazione di cerchi), Mencho Soza (giocoleria e manipolazione con palloni), Cronopia (contorsionismo e giocoleria). Domenica, alla Loggia dei Cavalieri, sarà disponibile per il divertimento di grandi e piccini un set di trenta giochi in legno “di una volta”. Poi, nel pomeriggio, riflettori puntati sull’Orsa Ballerina (tre metri di morbidezza e ritmo) e su Rosy (equilibrismo, giocoleria e manipolazione), Marianna (bolle di sapone itineranti) e Marcello Fares (giocoleria, acrobatica e fuoco). Il tutto, grazie anche al coinvolgimento della Compagnia Teatrale Barbamoccolo e della Compagnia Lex Serafo, che nel weekend percorrerà le vie della città con trampoli e biciclette magiche.

Gli aggiornamenti sulle sfilate dei Carnevali di Marca si potranno trovare nel sito e nei canali social dell’associazione e, per la sfilata di Treviso, nella nuova pagina social "Carnevale Trevigiano".