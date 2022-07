Casa Aurora apre le sue porte: aiuterà cinque adulti con disabilità

In un'assolata giornata di sole, venerdì 22 luglio, si sono aperte le porte di Casa Aurora, nuova residenza per l’autonomia abitativa di cinque persone affette da disabilità che saranno ospitate a Lutrano di Fontanelle.

L'inaugurazione

Un progetto fortemente voluto dall'associazione "Oltre l’Indifferenza" con il supporto della rete InterAgendo, nel quadro della cosiddetta legge “Dopo di noi” a sostegno di persone adulte con fragilità fisiche o psichiche. Presenti al taglio del nastro il presidente del Veneto, Luca Zaia, l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi e le amministrazioni dell’Opitergino-Mottense, con in testa il sindaco di Fontanelle Maurina Sessolo e Paola Roma, presidente della Conferenza dei sindaci Ulss 2. Casa Aurora è una “casa tra le case”, in centro a Lutrano di Fontanelle, abitata da cinque persone con disabilità differenti. Potenzialmente, è in grado di aprirsi a tante altre progettualità, dal co-housing a laboratori per la soddisfazione di bisogni specifici, di formazione professionale, o di costruzione di una vita in autonomia. La soluzione alloggiativa è priva di barriere architettoniche e accoglie spazi pensati per le funzionalità residue di ciascuno, ha un ampio giardino dove svolgere diverse tipologie di attività all’aperto, ed è dotata di spazi diurni e notturni che permetteranno una residenzialità innovativa, di tipo familiare. I residenti saranno assistiti nelle loro esigenze da figure operative ed educative altamente qualificate, che li sosterranno giorno dopo giorno per rispondere a bisogni primari e sociali: cucinarsi i pasti, riordinare le proprie camere, prendersi cura della propria igiene personale, inserirsi pienamente nella comunità di Lutrano.

I commenti

«Oggi si realizza un vero sogno - racconta il presidente di Oltre l’Indifferenza, Mauro Vettorello -. Casa Aurora è un traguardo per la conquista di un dominio di vita autonoma in cui i residenti abbiano la possibilità di autorealizzarsi, proprio come accade quando un figlio decide di andare a vivere da solo. All’interno dell’associazione Oltre l’Indifferenza, e forti delle precedenti esperienze a Villa Alba, cinque famiglie dell’Opitergino-Mottense hanno raccolto con noi la sfida di dare ai propri figli un’abitazione in cui vivere durante la settimana, fuori dalla propria famiglia d’origine. Grazie al supporto del territorio, dell'Ulss 2 e di tanti amici e sponsor, con Casa Aurora diamo concretezza a una soluzione su misura in grado di rispondere a bisogni peculiari. Oggi possiamo garantire ai nuovi residenti gli alti standard di qualità della vita fissati dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, con il supporto di Oss e volontari, fino alla completa conquista di residenzialità autonoma tra tre anni. Senza il sostegno da parte di tutta la comunità locale, le singole famiglie non avrebbero potuto realizzare tutto ciò. La comunità locale è ciò che resta quando non ci saremo più e sentiamo che in questo modo i nostri figli possono continuare la loro vita anche dopo di noi» conclude Vettorello.

Il presidente Zaia ha aggiunto: «La frase ‘dopo di noi’ racchiude un’ansia, una preoccupazione e un’inquietudine. Quella di genitori che hanno dei figli che hanno necessità di assistenza e si chiedono cosa accadrà dopo di loro. Noi continuiamo a investire su questo fronte e a sostenere queste realtà come Casa Aurora. Non è un ‘dopo di noi’ che guarda all’assistenza programmata ma a un vero percorso di vita autonoma e indipendente, con un progetto che mette al centro la persona. È un progetto che prima ancora ancora di dare una risposta alle esigenze delle famiglie, dà una dimensione della civiltà della nostra comunità - aggiunge il presidente -. Distratti da altre notizie spesso non facciamo caso alla foresta silenziosa che cresce e che produce risultati come questo. Ringrazio il presidente Mauro Vettorello e tutti i volontari che si dedicano a questa realtà, tutte le istituzioni e gli sponsor che hanno contribuito. Un grazie con tutto il cuore lo meritano anche gli ospiti che sono il motore di questa magnifica realizzazione. La Regione è stata presente fino ad oggi ed è pronta a lavorare per tutte le nuove sfide che seguiranno questo progetto»

Il percorso

Casa Aurora è l’ultima tappa in ordine di tempo di una progettualità avviata nel 2010 dall’associazione Oltre l’Indifferenza. La prima esperienza abitativa autonoma è stata inaugurata nel 2016 presso Villa Alba, a Fontanelle di Oderzo, dove giovani adulti con disabilità trascorrono i fine-settimana con volontari e operatori, partecipando anche ad attività ricreative ed educative, e offrendo al contempo sollievo alle famiglie di origine. L'esperienza positiva di Villa Alba ha fatto nascere il desiderio di pensare a una soluzione abitativa più stabile, per dare una prospettiva di vita a lungo termine a questi giovani adulti: non più una residenza sporadica, ma a tutti gli effetti la loro “nuova casa”, accompagnandoli nel passaggio d’uscita dal nucleo familiare d’origine.

L'immobile di Casa Aurora è stato acquistato da Oltre l’Indifferenza nel 2021 con i fondi dell’associazione, il contributo delle famiglie, attraverso le tante iniziative di solidarietà e le donazioni liberali da parte di banche, fondazioni assicurative e bancarie che sono servite a finanziare la cucina, gli arredi e gli elettrodomestici, i bagni e le opere murarie. La manutenzione della struttura e dei servizi saranno sostenuti in parte dall’Ulss 2 (Contributo Regionale Ddb secondo quanto previsto dal DGR nr. 154 del 16 febbraio 2018), in parte direttamente dai residenti, e per la quota rimanente da altre attività di autofinanziamento e raccolta fondi in beneficenza.