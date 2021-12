Cavasagra, inaugurata la nuova "Casa del volontariato sanitario"

Tagliato del nastro, domenica 19 dicembre, a Cavasagra nella nuova Casa del volontariato sanitario. Presso l’ex scuola primaria della frazione, riammodernata e riorganizzata negli spazi logistici, hanno trovato sede l’Odv Accademia della Solidarietà – Misericordia di Vedelago e l’associazione Vitapiù - Mutua di Assistenza di Banca delle Terre Venete.

«E’ stato un lavoro di squadra dei soccorritori - precisa il presidente e fondatore, Marco Monda - con doppio sudore quotidiano: al mattino i servizi e, al pomeriggio, via la divisa e pronti ad indossare la tuta da lavoro per ristrutturare il bene ottenuto in comodato dal Comune di Vedelago per 10 anni e farne la nuova sede dei servizi di ambulanza e di trasporto solidale e gli uffici amministrativi di Vitapiù». Un ringraziamento è stato esteso anche tutti i benefattori privati e aziende produttive del territorio che nel silenzio hanno contribuito con opere e donazioni alla realizzazione della nuova sede associativa. Presenti all’evento il sindaco di Vedelago Cristina Andretta con tutta la giunta, le autorità civili, militari e religiose. Il sindaco Cristina Andretta commenta: «La struttura scolastica era stata chiusa un paio di anni fa vista la riorganizzazione e la realizzazione del plesso unico a Casacorba, e grazie all’impegno del volontariato ha ripreso nuova vita, pronta a rispondere alle richieste dei cittadini e dei soci di Vitapiù ai bisogni di assistenza sociale e trasporti sanitari. L’apertura della nuova sede rappresenta un punto di partenza perché la volontà è quella di fare un'intera riqualificazione della scuola per valorizzare sia l’operato dell'associazione che l’edificio collocato in pieno centro a Cavasagra».

Prima della benedizione dei locali e dei mezzi officiata da Don Moreno De Vecchi, ha preso parola il Consigliere delegato alle attività sociali di Banca delle Terre Venete, Remigio Parisotto: «Un traguardo eccezionale per la Cassa Mutua e per tutti i soci-volontari, realizzando il progetto in un anno, grazie anche all’importante sostegno finanziario a Vitapiù da parte di Banca delle Terre Venete». Aggiunge l’assessore alla cultura e all’associazionismo, Denisse Braccio: «Ringrazio le due associazioni, vero esempio di generosità e attenzione verso il prossimo. Il loro è un aiuto silenzioso ma costante nel pieno spirito del volontariato che qualifica l’intera comunità e contribuisce in modo complementare all’azione sociale dell’amministrazione comunale». Chiude il vicesindaco Marco Perin con una battuta di spirito: «Tra “Marchi” nella Marca ci siamo subito intesi e siamo passati alla parte pratica dando risposta concreta e funzionale a quello che era un bisogno dell’associazione: avere una nuova sede».