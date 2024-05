Casa di Caccia, nuova gestione e giardino estivo rinnovato: «Inizia l'estate»

Un nuovo inizio, a "new beginnig": è questo il titolo scelto per la serata di apertura della nuova stagione di Casa di Caccia. Venerdì 24 maggio il celebre locale notturno a Monastier di Treviso tornerà ad aprire le porte al pubblico in una veste completamente rinnovata.

Il giardino estivo è stato ristrutturato nelle ultime settimane e allestito per un'esperienza di serata completamente nuova, con tanto spazio a disposizione e un'ampia scelta di sale da ballo. «Quest'estate non servirà andare lontano per vivere un'avventura» è lo slogan che anticipa l'inaugurazione di venerdì, dal titolo "Into the wild" a sottolineare l'importanza del giardino esterno rinnovato. Dietro la nuova apertura ci sono gli stessi gestori di Hypnotic Club, il locale che in Fonderia ha preso il posto dell'ex Players e che, in autunno, aprirà anche a Villorba. Già la scorsa estate Hypnotic Club aveva portato il format del giardino esterno all'ex Privilege di Silea. Quest'anno la posta in gioco è ancora più alta: rilanciare uno dei locali che hanno fatto la storia della vita notturna trevigiana, convincendo i clienti a rimanere nella Marca invece di scegliere i locali di Jesolo e del litorale per andare a ballare.

Venerdì 24 maggio l'ingresso sarà in lista e riservato ai maggiorenni con più di 20 anni: «Terminati i lavori di rinnovo locali, Casa di Caccia torna ad aprire con un'area di ben duemila metri quadrati di superficie, tre zone e due sale interne dove ballare le varie proposte musicali, due grandi bar e uno snack bar - spiega Filippo Ongarato, tra i protagonisti della nuova apertura del locale -. Sarà un inizio ricco di sorprese».