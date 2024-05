Casa di Caccia, giardino estivo rinnovato: «Nuovi eventi e spettacoli tematici a cena»

Un nuovo inizio, a "new beginning": è questo il titolo scelto per la serata di apertura della nuova stagione di Casa di Caccia. Venerdì 24 maggio il celebre locale notturno a Monastier di Treviso tornerà ad aprire le porte al pubblico in una veste completamente rinnovata.

Il giardino estivo è stato ristrutturato nelle ultime settimane e allestito per un'esperienza di serata completamente nuova, con tanto spazio a disposizione e un'ampia scelta di sale da ballo, oltre a uno snack bar aperto tutta la notte. «Quest'estate non servirà andare lontano per vivere un'avventura» è lo slogan che anticipa l'inaugurazione di venerdì, dal titolo "Into the wild" a sottolineare l'importanza dei lavori eseguiti e dello spazio esterno rinnovato. Oltre al rinnovo del locale, anche la programmazione eventi vede all'orizzonte importanti novità. Alla direzione artistica ci sono infatti due new entry: Matteo Boscolo del Goorilla Club di Quarto d'Altino e Filippo Ongarato di Hypnotic Club, il locale che in Fonderia ha preso il posto dell'ex Players. La nuova programmazione estiva manterrà le tradizionali cene-spettacolo di Casa di Caccia il venerdì e sabato sera, ampliando però l'offerta anche alla serata del martedì. Venerdì 24 maggio l'ingresso sarà in lista e riservato ai maggiorenni con più di 20 anni. «Le cene a tema saranno uno dei punti di forza della nuova programmazione estiva - concludono i nuovi direttori artistici -. Non semplici serate ma vere e proprie esperienze da vivere».